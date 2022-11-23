В зараженной кукурузе, которая попала в Новосибирскую область, нашли парализующий яд

Всю партию зараженной​ кукурузы изъяли с прилавков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор рассказал о результатах исследования зараженной кукурузы из Новосибирской области. Партия этих початков из Узбекистана попала и в другие сибирские регионы: Омскую, Кемеровскую области, Алтайский край, Красноярский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край. В Красноярске кукурузой отравились трое человек.

- Отварную кукурузу в вакуумной упаковке фирмы A.I.M-SHAMSHOD купили 19-летняя девушка и двое детей. После того, как съели ее, попали в больницу с диагнозом «ботулизм», - сообщили в краевом Следственном комитете.

После этого всю партию зараженных початков, которая попала на прилавки, арестовали и изъяли, а в отношении импортера начали внеплановую проверку.

Теперь специалисты Роспотребнадзора официально подтвердили, что в кукурузе нашли бактерии Clostridium botulinum, выделяющие ботулотоксин. Это смертельный парализующий яд, он поражает нервную систему и вызывает сильное удушье. К счастью, пострадавшие пошли на поправку.

- С 19 ноября прекращено действие декларации на следующие виды продукции: кукуруза сахарная варёная в вакуумной упаковке, кукуруза сахарная варёная, кукуруза сахарная, кукуруза сладкая варёная в вакуумной упаковке торговой марки Plandy, — написал руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-аккаунте.

Покупателей предупреждают, чтобы не покупали кукурузу этой марки.

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