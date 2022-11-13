В новосибирские магазины могла попасть отравленная парализующим токсином кукуруза

В Новосибирскую область могла попасть зараженная опасными токсинами кукуруза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В магазины Новосибирской области могли завезти кукурузу, отравленную ботулиническим токсином, который поражает нервную систему человека. Смертельно опасную болезнь ботулизм вызывают бактерии, которые содержатся в воде и почве. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Трое жителей Красноярского края получили отравление с предварительным диагнозом «ботулизм». Специалисты предполагают, что пострадавшие съели кукурузу одной марки – A.I.M-SHAMSHOD из Узбекистана.

Продукт завезли и в другие регионы, в том числе в Новосибирскую область. В вакуумной упаковке на 450 грамм находятся два вареных початка. Роспотребнадзор предупреждает – ни в коем случае не ешьте кукурузу этой фирмы.

Всю продукцию изъяли, однако некоторые экземпляры могли оказаться на столе у новосибирцев.

Часто бактерии ботулизма находят во вздутых консервных банках, домашних соленьях и в продуктах в герметичных упаковках с рынка.

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