В Новосибирске топ-менеджеров, укравших уникальные изумруды на полмиллиарда рублей, отправили в колонию строгого режима. Фото: соцсети.

Новосибирский суд поставил точку в нашумевшем деле о краже уникальных изумрудов на полмиллиарда рублей. Запутанное преступление взбудоражило город в 2019, и только спустя 3,5 года виновные выслушали приговор. В грабеже обвинили двух мужчин – менеджеров, которые занимались сбытом уникальных драгоценностей.

Известно, что ученые компании «Тайрус» производили уникальные изумруды. Разрабатывали и внедряли технологии, благодаря которым выращивали искусственные камни. Рождали свету великолепные сапфиры, изумруды и аквамарины. Такие камни в живой природе созревают тысячи лет. Новосибирские ученые научились создавать их всего за несколько месяцев. Уникальные драгоценности пользовались спросом по всему миру. При этом ученые были меньше всего погружены в процесс сбыта драгоценностей. Для этого в 2017 году директор фирмы Олег Холодеев нанял Максима Рябенького и Павла Хоменко. Они стали работать агентами по продаже, внештатно. А со временем организовали свой личный, преступный бизнес в обход «Тайруса».

Сначала, рассказывал директор, все шло как по маслу: продажи росли, менеджеры проявляли эффективность, участвовали в международных выставках. Однако затем Олег Холодеев заметил, что отгрузки у компании огромные, а вот прибыли почти нет. Менеджеры же уверяли, все дело в заказчиках. Мол, медлят с расчетом за погрузки.

– Когда вник в бизнес-процесс, понял, что клиенты все же платили за камни. Только деньги за них приходили не на счет «Тайруса», а на левую фирму. Оказалось, её организовали Хоменко и Рябенький. Закупили оборудование, переманили туда работника из «Тайруса», у которого были нужные навыки. Создали успешную, левую фирму, некую прокладку. Через неё и получали деньги, – рассказывал КП-Новосибирск Холодеев.

Планы у топ-менеджеров были наполеоновские. Помимо того, что забирали у «Тайруса» клиентов и прибыль, намеревались захватить всю компанию целиком. Они в лицо заявляли об этом Холодееву. А также, по его словам угрожали и ему, и его семье. Тогда директор решил перевезти запас выращенных камней подальше от лап ушлых менеджеров. Не удалось. В день, когда пытался осуществить план, произошло резонансное ограбление.

– 29 апреля 2019 года днем злоумышленники узнали о решении директора о вывозе кристаллов из офиса-склада. Подсудимые решили самостоятельно сбыть продукцию для обогащения. Приехав к офису, один из злоумышленников увидел личный автомобиль потерпевшего с погруженной в него продукцией. Затем припарковал свою машину таким образом, чтобы заблокировать возможность выезда с парковки автомобилю руководителя. Далее злоумышленники похитили синтетические кристаллы и скрылись. Они распорядились похищенными драгоценностями на свое усмотрение. Своими действиями нанесли фирме ущерб на сумму более чем 575 млн рублей, – напомнили подробности преступления в СК РФ по Новосибирской области.

В тот день Рябенький и Хоменко действовали спонтанно. Вероятно, импровизировали. Так, чтобы не дать Холодееву увезти драгоценности, Хоменко набрал знакомого начальника отдела полиции Советского района. Ему он заявил, что «Тайрус» нагло грабят. Полиция оперативно прибыла на место. Судя по всему, тогда особо не разбирались. Ведь, кто вызвал, тот и прав. Поэтому драгоценности в машину злоумышленников перегрузили под контролем оперативников. Вывезти грабители смогли свыше 300 килограммов изумрудов.

Когда делом заинтересовались следователи, сообщники заявили, что камней у них нет. Мол, отдали директору. Слова Хоменко еще кое-как внушали доверие. В то время он работал сельским депутатом, был избран народом. А вот его товарищ Рябенький хорошей репутацией не славился – был судим за ограбление банка в Израиле. Спустя долгие разбирательства на напарников все же завели уголовное дело. Сперва за кражу. Потом переквалифицировали его на более тяжкую статью – часть 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

23 ноября Советский районный суд вынес менеджерам приговор. Обоих он признал виновными и назначил им 6 и 5 месяцев и 6,6 месяцев в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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