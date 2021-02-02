У российских ученых украли уникальные изумруды на полмиллиарда рублей: в преступлении замешан аферист, судимый за ограбление банка в Израиле

Обвиняемые так и не признались, куда спрятали изумруды. Фото: соцсети.

Почти два года следователи распутывали это громкое и загадочное преступление. И пришли к выводу: компанию сибирских ученых, которая занималась выращиванием кристаллов изумруда, александрита, рубина ограбили бывшие агенты по продажам, среди которых сельский депутат и его друг, судимый за ограбление банка в Израиле. История оказалась настолько запутанной, что сначала ей занималось МВД, а потом материалы передали в отдел по особо важным делам Следственного комитета. Подозреваемые уже на скамье подсудимых, а вот похищенное до сих пор не нашли.

В этом загадочном преступлении разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новосибирская компания «Тайрус» уже несколько десятков лет занимается выращиванием искусственных камней, которые от настоящих, природных, способен отличить только специалист со сложным оборудованием.

Уникальная технология была создана новосибирскими учеными в далеких 1970-х годах. Сегодня она известна во всем мире. Но основные параметры производства до сих пор являются секретными.

Изумруды выращивали по особой технологии. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

В лаборатории Академгородка расположены огромные автоклавы, где гидротермальным способом на свет появляются прекрасные сапфиры, изумруды и аквамарины. В природе такие драгоценности созревают тысячу лет, а в условиях, которые им создали сибирские ученые, — всего несколько месяцев.

Компания успешно развивалась и не нуждалась в деньгах. Сибирские камни завоевали сердца европейцев и азиатов. И пользовались успехом не только в ювелирной сфере — их использовали также в оборонке и даже офтальмологии: из камней делали искусственные хрусталики для глаз.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

Основной костяк фирмы — ученые. Меньше всего они были погружены в вопрос сбыта, поэтому директор организации стал искать менеджеров, которые могли бы закрыть коммерческие вопросы.

— Один знакомый порекомендовал специалиста Максима Рябенького, который уже якобы имел опыт работы с кристаллами, — рассказал КП-Новосибирск директор компании Олег Холдеев. — Он же привел и второго менеджера — Павла Хоменко. Первое время они достаточно хорошо работали, интересовались процессами, участвовали в международных выставках.

Максим Рябенький уже имел проблемы с законом. Фото: соцсети.

Но постепенно директор стал замечать, что заказчикам отгружаются большие партии камней, а прибыли у компании при этом практически нет. Якобы покупатели тянули с расчетом за поставки.

Холдеев стал вникать в бизнес-процесс и обнаружил, что клиенты все-таки рассчитывались за камни, только почему-то деньги приходили не на счет компании, а на совершенно левую фирму. А вот для менеджеров Хоменко и Рябенького эта фирма была отнюдь не чужой. Как выяснилось, парни зарегистрировали собственное ООО, закупили станки для огранки камней, даже переманили туда сотрудника из «Тайруса», который владел нужными навыками, и по сути замутили свой собственный и вполне успешный бизнес. И через эту фирму-прокладку «Монте Кристал» заключали сделки.

Павел Хоменко сам вызвал полицию, чтобы запутать следствие. Фото: соцсети.

— Один из обвиняемых имел беспрепятственный доступ к печати «Тайруса» и клише с оттиском подписи директора. Он решил организовать изготовление подложного договора уступки права требования от «Тайруса» в пользу возглавляемого им «Монте Кристал», так компания и получала деньги, — раскрывает схему старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

«ВНИМАНИЕ! ВАС ГРАБЯТ»

Директор предприятия пытался предъявить претензии очень эффективным менеджерам. Но те, как оказалось, уже давно все продумали. А планы были просто наполеоновские! Мало того, что они некоторое время уводили из «Тайруса» прибыль, подделывали доверенности от имени директора, вывозили камни из лаборатории, переманивали на свою сторону хороших специалистов, так еще решили наглым образом захватить всю компанию целиком.

— Они говорили мне об этом прямо, угрожали мне и моей семье. Поэтому я решил после вскрывшихся афер вывезти запас выращенных камней в более надежное место, — говорит Олег Холдеев.

Такого поворота менеджеры не ожидали. Действовали спонтанно — перегородили выезд с территории своим автомобилем и Хоменко позвонил своему знакомому начальнику отдела полиции Советского района, сообщив, что «Тайрус» нагло грабят. Приехавшая полиция, видимо, особо в конфликт не вникала. Кто их вызвал — тот и прав.

340 кг драгоценных камней на полмиллиарда рублей исчезли 29 апреля 2019 года. Фото: стоп-кадр с видео.

На кадрах, снятых на телефон, видно, что коробки с изумрудами и александритами под присмотром оперов какие-то люди беспрепятственно выгружают из автомобиля директора. Потом все это добро упаковали в машину Рябенького и спокойно увезли в неизвестном направлении.

Объем похищенного на глазах у полиции просто поражает: более 300 килограммов драгоценных камней на сумму свыше 500 миллионов рублей!

НЕОЧЕВИДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Четыре месяца МВД проводило проверку и никак не могло возбудить уголовное дело. Особенно сотрудников полиции смущал тот факт, что драгоценности перекочевали в автомобиль преступников прямо на глазах следственно-оперативной группы.

Но самое интересное, что Хоменко и Рябенький, сделав удивленные лица, в один голос утверждали, что камней, загруженных в их автомобиль, у них больше нет.

— Мы их отдали директору, — пояснил свою позицию Павел Хоменко.

Конечно, всем очень хотелось верить Павлу, тем более что он на тот момент даже являлся депутатом Криводановского сельского совета и был избран на эту должность народом.

С репутацией Максима Рябенького дела обстояли хуже, поэтому он прятался от телекамер и никаких объяснений не давал. Как выяснилось позже, Максим Рябенький уже имел богатый опыт общения со следствием, правда в качестве обвиняемого.

— Максим Рябенький в октябре 2012 года был осужден в Новосибирске за преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — поделился с нами источник в Новосибирском районном суде.

Проще говоря, опытный менеджер отобрал автомобиль у своего знакомого и не собирался возвращать, а когда тот стал настаивать, избил его до полусмерти. Но это цветочки. Другое уголовное дело — об ограблении крупного банка, где фигурировал Рябенький и, кстати, даже отбыл за него срок, — взбудоражило в 2000-х столицу Израиля. Рябенький даже получил тогда свою минуту славы в израильских СМИ.

Заметка на израильском сайте про ограбление банка с участием подсудимого. Фото: скриншот с сайта ynet.co

— Ограбление произошло в филиале Bank Leumi — из двух хранилищ было похищено наличных и имущества на сумму 130 000 долларов США. Драгоценный предмет — монета правительственной медальной компании из первой серии, выпущенной компанией около 50 лет назад. Монета была найдена у Максима Рябенького, главного подозреваемого в деле, который вместе со своими братьями Михаилом и Феликсом подозревается в планировании и совершении кражи со взломом и грабеже, — эту запись до сих пор можно найти на местном сайте Ynet.

В общем, пока российские полицейские думали о том, кто виноват и что делать, коммерчески подкованные уже бывшие менеджеры снова стали действовать.

— Они установили переадресацию с сайта «Тайруса» на свой сайт «Монте Кристал» и стали вести активную продажу камней, — описал действия менеджеров адвокат потерпевшего Андрей Дябденков. — В других социальных сетях их компании начались тотальные распродажи.

КРАЖА ИЛИ ГРАБЕЖ?

В августе 2019 года МВД все-таки возбудило уголовное дело.

— По факту присвоения работниками предприятия производимой продукции, а также денежных средств от ее продажи возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Кроме того, проводится служебная проверка в отношении сотрудников полиции, которые выезжали на предприятие по заявлению о хищении материальных ценностей, — отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

На всякий случай проверку действий полицейских начал и Следственный комитет.

Параллельно выяснились другие детали преступной схемы топ-менеджеров. Еще одно уголовное дело возбудил Следственный комитет на транспорте. Фабула все так же воровская.

Павел Хоменко разрывается по трем уголовным делам между Советским и Обским судом. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— По версии следствия, 3 апреля 2019 года обвиняемый, имея в своем распоряжении поддельную доверенность на право получения имущества, принадлежащего фирме, где он работал, обратился в таможенный пост аэропорта Толмачево, — сообщили в ведомстве. — Сотрудники таможенного поста, введенные действиями обвиняемого в заблуждение, выдали имущество в виде искусственно выращенных камней, используемых для производства ювелирных изделий. Материальный ущерб составил 1 203 654 рубля.

Тучи вокруг успешных коммерсантов Хоменко и Рябенького начали сгущаться. В октябре этого года уголовное дело по факту кражи из МВД в свое производство забрал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. Следователи начали распутывать эту историю практически с нуля. И депутата Хоменко отправили под домашний арест, а вот Рябенького — в СИЗО.

Долгие месяцы экспертиз, допросов и изучения тонны документов в итоге дали свои плоды. Сыщики переквалифицировали состав, и «Кража» превратилась в «Грабеж», то есть открытое хищение имущества, а это уже более тяжкая статья. К тому же добавился эпизод по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере». В декабре 2020 года СК объявил, что расследование завершено, и передал дело в суд.

Адвокат Максима Рябенького, защищающий его интересы в суде, считает, что дело, в котором следователи благополучно поставили точку, на самом деле весьма непростое.

— Странность грабежа, если коротко, заключается в его размере — 500 миллионов рублей — и в том, что грабитель сам вызвал полицию. А также в том, что сам грабеж начинается с попытки потерпевшего вывезти 340 килограммов камней с предприятия, — прокомментировал КП-Новосибирск защитник Дмитрий Шитов.

Стоит отметить, что с полицейскими ситуация более-менее прояснилась благодаря проведенной сотрудниками службы собственной безопасности МВД служебной проверке. По ее результатам дознаватель, которая выезжала на этот грабеж, была привлечена к дисциплинарной ответственности. А начальник полиции Советского района понижен в должности. Возбуждать уголовные дела против сотрудников Следственный комитет не стал.

А КАМНИ ГДЕ?

Сегодня, 2 февраля, в Советском районном суде состоялось первое заседание по этому загадочному преступлению.

— На заседание не удалось доставить одного из обвиняемых Максима Рябенького, — добавил адвокат потерпевшего Андрей Дябденков. — Нам объяснили, что в автозаке для него не нашлось места.

В Советском районном суде начали слушать дело об ограблении. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Следующее слушание дела назначено на 16 февраля. Но остается открытым вопрос: где ценности? Обвиняемые не говорят. Скорее всего, изумруды были проданы на черном рынке или через интернет. А арестованного у обвиняемых имущества явно не хватит на возмещение причиненного предприятию вреда.

«КП» будет следить за ходом судебного процесса.

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