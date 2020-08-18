Сибирский депутат пойдет под суд за кражу изумрудов

Депутат ожидает суда под домашним арестом. Фото: соцсети

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района. Павел Хоменко обвиняется в совершении хищения чужого имущества в особо крупном размере. Он работал менеджером по продажам в компании, которая производит искусственные камни. По версии следствия, изумруды он решил украсть, открыть новую фирму и продавать их уже под своим брендом.

— По версии следствия, 3 апреля 2019 года, обвиняемый, имея в своем распоряжении поддельную доверенность на право получения имущества, принадлежащего фирме, где работал, обратился с указанной доверенностью в таможенный пост аэропорта Толмачево, — сообщили в ведомстве. — Сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество в виде искусственно выращенных камней, используемых для производства ювелирных изделий. Материальный ущерб составил 1 203 654 рубля.

Депутат в настоящее время находится под домашним арестом и вину в краже изумрудов не признает. Дело будет рассматриваться в Обском городском суде.

Кроме того, Павел Хоменко фигурирует еще в одном преступлении — грабеже. Материалы второго уголовного дела находятся во втором отделе по особо важным делам СУ СК РФ по Новосибирской области. Там народный избранник, по версии следствия, похитил изумруды прямо с предприятия-производителя на сумму более 100 млн рублей.

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