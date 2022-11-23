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23 ноября 2022 11:51

«На людях улыбаюсь, но душа плачет»: как через 6 лет изменилась жизнь модели, ослепшей после страшной аварии

Модели, ослепшей после страшной аварии, пытаются вернуть улыбку новосибирские врачи
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Маша Лебедева после аварии изменилась до неузнаваемости.

Маша Лебедева после аварии изменилась до неузнаваемости.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Маша Лебедева сейчас и 6 лет назад - будто два разных человека. Красавица-модель, память о которой хранят соцсети, далеким летом 2016 года только окончила вуз и мечтала о свадьбе со своим парнем Андреем. У нее были сотни друзей и планы на будущее, которые перечеркнула страшная авария. Виновником ДТП был жених: поругался с Машей, не уследил за дорогой. BMW Андрея врезался в джип, который поворачивал на другую улицу.

Маша после окончания университета мечтала о свадьбе. Фото: соцсети.

Маша после окончания университета мечтала о свадьбе. Фото: соцсети.

Единственной, кто пострадал в этой аварии, была Маша: она получила тяжелую травму головы, у нее раздробило таз. Девушка три недели провела в коме, потеряла зрение… Андрей через несколько месяцев исчез с радаров: сначала стал реже приходить, а потом перестал даже звонить. Семья Маши подала на него в суд: удалось получить компенсацию - 800 тысяч рублей. Но потрачено было куда больше, да и здоровья уже не вернуть…

В аварии не пострадал никто, кроме Маши. Фото: соцсети.

В аварии не пострадал никто, кроме Маши. Фото: соцсети.

«Я АНДРЕЯ ПРОСТИЛА, А ПАПА - НЕТ»

Сейчас у Маши короткие волосы, из-за лекарств она поправилась. А еще у девушки начали выпадать зубы: «Комсомолка» писала об этом и просила специализированные клиники откликнуться.

- У меня ослаб иммунитет, и зубы начали просто ломаться. Я просыпалась от того, что давилась собственным зубом. Теперь я как бобер - с одним зубом на верхней челюсти, - старается шутить Маша. - Сейчас мне совершенно бесплатно помогает восстановить зубы стоматологическая клиника: обо мне узнали после публикации в «КП», и я попала к отличным врачам. Но процесс этот небыстрый, некоторые импланты не прижились. Надеюсь, что к Новому году я наконец-то смогу улыбаться.

У Маши начались серьезные проблемы с зубами.

У Маши начались серьезные проблемы с зубами.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Но даже несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем и предательство, Маша простила бывшего парня.

- Я не держу на него зла: если бы я все это время копила внутри злость, она разъедала бы меня саму, - говорит Маша. - Но мой папа Андрея не простил и не простит. Он нанял адвоката, хочет добиться через суд, чтобы Андрей платил мне пожизненное содержание.

Машу предали друзья.

Машу предали друзья.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Жених был не единственным, кто предал Машу: постепенно от нее отвернулись и друзья.

- На людях, конечно, я улыбаюсь, но душа плачет. У меня была подруга, с которой мы дружили задолго до аварии. Я была тем человеком, который познакомил ее с будущим мужем: когда-то он был моим парнем, мы остались друзьями, и я очень радовалась за них, когда они стали встречаться, - вспоминает Маша. - Но после аварии они оба отдалились, и от других людей я совершенно случайно узнала, что они поженились. Мне было так неприятно, что они мне даже не позвонили, не рассказали. Я хотела бы порадоваться за них. А недавно я встретила их на улице и поняла, что обиды на них у меня нет. Сказала: «Поздравляю вас». А они оба удивленно спросили: «С чем?» Я сказала, что со свадьбой. Они начали оправдываться, мол, отмечали в семейном кругу. Но я ведь к ним на свадьбу и не просилась бы…

«НЕ ПОМНЮ, КАК ВЫГЛЯДИТ МОЯ КОШКА»

Недавно Маша обмолвилась, что очень хочет в котокафе, но сходить ей было не с кем. Мы решили помочь. Организовали Марии поход в котокафе, где Маша попила чай в окружении 14 котов.

Маша с детства любит животных.

Маша с детства любит животных.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- У меня есть кошка Майя, она появилась у нас за несколько месяцев до аварии. Но я совсем не помню, как она выглядит: из памяти выпал весь год, когда произошло ДТП. О том, что происходило, мне рассказывают родные, - продолжает Маша. - Но животных я люблю с самого детства. Однажды мы с друзьями увидели, как мужчина закопал мешок с чем-то шевелящимся. Он ушел, а мы тот мешок откопали. Оказалось, что там котята. Мы их вытащили и потом каждому котенку нашли семью.

Маша подружилась с обитателями котокафе.

Маша подружилась с обитателями котокафе.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Доброту Маши почувствовали и питомцы котокафе - ластились к девушке и не сходили у нее с рук.

- Я уже полгода не красилась, а сегодня впервые сделала макияж, так захотелось праздника. И вы мне его подарили, - поблагодарила Маша.

Она надеется, что ее история научит видеть в людях не только внешность и сделает некоторых чуть добрее.

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