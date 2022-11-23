«На людях улыбаюсь, но душа плачет»: как через 6 лет изменилась жизнь модели, ослепшей после страшной аварии

Маша Лебедева после аварии изменилась до неузнаваемости. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Маша Лебедева сейчас и 6 лет назад - будто два разных человека. Красавица-модель, память о которой хранят соцсети, далеким летом 2016 года только окончила вуз и мечтала о свадьбе со своим парнем Андреем. У нее были сотни друзей и планы на будущее, которые перечеркнула страшная авария. Виновником ДТП был жених: поругался с Машей, не уследил за дорогой. BMW Андрея врезался в джип, который поворачивал на другую улицу.

Маша после окончания университета мечтала о свадьбе. Фото: соцсети.

Единственной, кто пострадал в этой аварии, была Маша: она получила тяжелую травму головы, у нее раздробило таз. Девушка три недели провела в коме, потеряла зрение… Андрей через несколько месяцев исчез с радаров: сначала стал реже приходить, а потом перестал даже звонить. Семья Маши подала на него в суд: удалось получить компенсацию - 800 тысяч рублей. Но потрачено было куда больше, да и здоровья уже не вернуть…

В аварии не пострадал никто, кроме Маши. Фото: соцсети.

«Я АНДРЕЯ ПРОСТИЛА, А ПАПА - НЕТ»

Сейчас у Маши короткие волосы, из-за лекарств она поправилась. А еще у девушки начали выпадать зубы: «Комсомолка» писала об этом и просила специализированные клиники откликнуться.

- У меня ослаб иммунитет, и зубы начали просто ломаться. Я просыпалась от того, что давилась собственным зубом. Теперь я как бобер - с одним зубом на верхней челюсти, - старается шутить Маша. - Сейчас мне совершенно бесплатно помогает восстановить зубы стоматологическая клиника: обо мне узнали после публикации в «КП», и я попала к отличным врачам. Но процесс этот небыстрый, некоторые импланты не прижились. Надеюсь, что к Новому году я наконец-то смогу улыбаться.

У Маши начались серьезные проблемы с зубами. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Но даже несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем и предательство, Маша простила бывшего парня.

- Я не держу на него зла: если бы я все это время копила внутри злость, она разъедала бы меня саму, - говорит Маша. - Но мой папа Андрея не простил и не простит. Он нанял адвоката, хочет добиться через суд, чтобы Андрей платил мне пожизненное содержание.

Машу предали друзья. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Жених был не единственным, кто предал Машу: постепенно от нее отвернулись и друзья.

- На людях, конечно, я улыбаюсь, но душа плачет. У меня была подруга, с которой мы дружили задолго до аварии. Я была тем человеком, который познакомил ее с будущим мужем: когда-то он был моим парнем, мы остались друзьями, и я очень радовалась за них, когда они стали встречаться, - вспоминает Маша. - Но после аварии они оба отдалились, и от других людей я совершенно случайно узнала, что они поженились. Мне было так неприятно, что они мне даже не позвонили, не рассказали. Я хотела бы порадоваться за них. А недавно я встретила их на улице и поняла, что обиды на них у меня нет. Сказала: «Поздравляю вас». А они оба удивленно спросили: «С чем?» Я сказала, что со свадьбой. Они начали оправдываться, мол, отмечали в семейном кругу. Но я ведь к ним на свадьбу и не просилась бы…

«НЕ ПОМНЮ, КАК ВЫГЛЯДИТ МОЯ КОШКА»

Недавно Маша обмолвилась, что очень хочет в котокафе, но сходить ей было не с кем. Мы решили помочь. Организовали Марии поход в котокафе, где Маша попила чай в окружении 14 котов.

Маша с детства любит животных. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- У меня есть кошка Майя, она появилась у нас за несколько месяцев до аварии. Но я совсем не помню, как она выглядит: из памяти выпал весь год, когда произошло ДТП. О том, что происходило, мне рассказывают родные, - продолжает Маша. - Но животных я люблю с самого детства. Однажды мы с друзьями увидели, как мужчина закопал мешок с чем-то шевелящимся. Он ушел, а мы тот мешок откопали. Оказалось, что там котята. Мы их вытащили и потом каждому котенку нашли семью.

Маша подружилась с обитателями котокафе. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Доброту Маши почувствовали и питомцы котокафе - ластились к девушке и не сходили у нее с рук.

- Я уже полгода не красилась, а сегодня впервые сделала макияж, так захотелось праздника. И вы мне его подарили, - поблагодарила Маша.

Она надеется, что ее история научит видеть в людях не только внешность и сделает некоторых чуть добрее.

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