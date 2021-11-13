«Жених пропал, друзья не звонят»: откровения модели, ослепшей после аварии

Маша Лебедева после аварии изменилась до неузнаваемости. Фото: instagram.com/mashulka_lebedeva/ Александр КАРПОВ.

Маша Лебедева 5 лет назад и сейчас - два разных человека. На старом фото стройная девушка с пышными, длинными волосами, открытым, добрым взглядом, в котором читается фраза: «У меня все впереди». Сегодня Маше 27 лет, она располнела, стрижка короткая, а глаза не видят. Разительные перемены случились после аварии. Виновник - жених, после ДТП он пропал с горизонта. Как и лучшие друзья. Жизнь развернулась на 180 градусов, и Маша смогла взглянуть на свое прошлое без фильтров Инстаграма - так ли близки были те, кто раньше находился рядом? Кажется, вокруг одна темнота, но Маша не сдается, она верит: все еще впереди.

Маша была моделью. Фото: instagram.com/mashulka_lebedeva/

ЖИЗНЬ ДО

Про ту жизнь Маша Лебедева сегодня вспоминает редко. Память о ней хранит Инстаграм. Там она обнимает своего жениха Андрея, много смеется, везде - красотка. Мария была моделью, окончила вуз с красным дипломом, впереди - свадьба, но все рухнуло в один день.

- Сам момент аварии я совсем не помню. Когда я очнулась, оказалось, что из памяти исчезли 2014, 2015, 2016 годы… Со слов родных, я в тот день пошла к подруге делать ресницы - она попросила меня побыть моделью и помочь ей. Задержалась. Андрея я предупредила, но он решил вместе с другом ждать меня в машине. Я освободилась на полчаса позже, и мой жених был на взводе. Мы поссорились, он помчался на большой скорости, - рассказала КП-Новосибирск Маша.

Маша перед аварией приехала к подруге нарастить ресницы. Фото: instagram.com/mashulka_lebedeva/

Что произошло дальше, зафиксировала камера видеонаблюдения: BMW Андрея врезался в джип, который поворачивал на другую улицу. Единственной, кто пострадал в этой аварии, была Маша: она получила тяжелую травму головы, у нее раздробило таз. Три недели девушка провела в коме. А когда очнулась, началась бесконечная череда операций.

ПЕРЕСТАЛ БРАТЬ ТРУБКУ…

После комы Маша еще недолго видела, но прошло немного времени, опять вмешательства хирургов… Зрение пропало. Зарубежные клиники сразу отказывали: случай тяжелый, помочь не сможем. В России сделали несколько операций на глаза, но безуспешно.

Проблемы со здоровьем - это лишь часть навалившихся невзгод. Марии пришлось пережить еще и предательство. Первые несколько месяцев Андрей был рядом, а потом начал потихоньку отдаляться: сначала просто реже приходил в гости, потом звонил через день, через два, через неделю. А вскоре он совсем перестал брать трубку.

Маша после аварии потеряла зрение. Фото: Александр КАРПОВ

- Однажды я набрала его номер с чужого телефона, он ответил. Удивился, что это я, сказал: «Я сейчас занят, обязательно перезвоню». И снова пропал, - вспоминает последний разговор с женихом Мария. - Но я ведь ничего, кроме нормального человеческого общения, от него не хотела. Я его простила, и мне от этого стало очень легко.

Дальше была не то чтобы месть - скорее, расстановка всех точек и приоритетов. Главным было сохранить остатки здоровья. Семья Маши подала на Андрея в суд, удалось получить компенсацию на лечение - 800 тысяч рублей. Вроде бы немало, но потрачено было больше, да и вернуть ли утерянное?

Прошлая жизнь Маши осталась только на фотографиях. Фото: Александр КАРПОВ

Пришлось Маше «прозреть» и в отношении друзей, которых в соцсетях у нее были сотни.

- Я всегда думала, что, если со мной что-то случится, я не останусь одна. А сейчас нет ни одного человека, которого я могу назвать своим другом, - вздыхает наша собеседница. - Те люди, которые живут всего через дом от меня и с которыми я дружила, не то что не приходят - даже не звонят… Сейчас меня поддерживают те, кого я ни разу не видела, но общаюсь с ними по телефону.

Раньше у Маши было много друзей, а сейчас ей никто не звонит. Фото: Александр КАРПОВ

ЗНАКОМИТСЯ ПО ДОРОГЕ В ПРОДУКТОВЫЙ

Сегодня Мария живет в том же доме, пробовала ходить в спортзал, но из-за травм заниматься пока не может. Рядом с ней семья. Общения не хватает, и девушка сама старается восполнить пробел как может.

Маша знакомится с людьми на улице и общается в соцсетях и по телефону. Фото: instagram.com/mashulka_lebedeva/

- Может, это покажется смешным, но я знакомлюсь с людьми по пути до магазина. Хожу в продуктовый специально одна. Общаюсь с теми, кто предлагает мне помочь. Был случай: выхожу из дома, и тут слышу, что мне кричат: «Соседка, тебя подвезти?» Я сначала перепугалась, а потом доехала как королева. Так приятно было, - признается Мария. И добавляет, что немного стесняется, когда не понимает, кто с ней здоровается: - Во дворе, конечно, ко мне подходят дети и взрослые из моего дома, и мне так стыдно, что иногда я не могу их узнать. Не получается запомнить столько голосов…

Девушка занимается на беговой дорожке. Фото: Александр КАРПОВ

Как-то так складывается, что Маша все равно притягивает хороших людей. Она ходила в фитнес-центр, занималась для здоровья. Тренеры, которые там работают, узнали, что девушка хочет домой беговую дорожку, но позволить себе ее не может. Скинулись, купили. Теперь Маша тренируется дома: пока в фитнес-центр ей нельзя из-за проблем со здоровьем.

«ХОЧУ В ОФИС И В КАРАОКЕ»

О чем мечтает Маша? Главное - поправить здоровье, а еще - однажды увидеть рассвет. Встретить новую любовь, родить ребенка. Для кого-то это простые вещи, для нашей героини - что-то из разряда сказки.

Маша сама может позвонить по мобильному и зайти в соцсети. Фото: Александр КАРПОВ

- Если говорить о чем-то более близком к реальности, я хотела бы выйти на работу. Могла бы отвечать на телефонные звонки, весь нужный текст выучила бы, - уверена Маша. - Но пока из-за своего здоровья я больше часа не могу сидеть - начинаются сильные боли… А еще я очень хочу сходить в караоке! Только не с кем...

Может, эта статья поможет ей найти новых друзей. Настоящих. Которые не исчезнут в темноте.

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