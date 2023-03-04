«Пропивает пособия»: многодетную сибирячку, которая пьяная уснула на остановке с годовалой дочкой, могут лишить родительских прав

Сибирячка пропала, когда была в состоянии опьянения. Фото: «Лиза Алерт».

Многодетная мать, которая пропала в Новосибирске 23 февраля, наконец-то нашлась. 34-летнюю женщину искали 10 дней. Об исчезновении рассказал ее экс-супруг. Он же заявил полицейским и журналистам, что накануне увидел мать своих детей пьяной. Она уснула на остановке с годовалым ребёнком на руках. Произошла ссора, он забрал девочку, а ее мать ушла в неизвестном направлении, дома так и не появилась.

Мужчина признался, что еще с 2019 года официально в разводе, но продолжал сожительствовать с женщиной, чтобы заботиться о детях. У бывших супругов две совместные дочери: старшая родилась в браке, младшая — уже после развода, над ней было оформлено отцовство. Старший сын от первого брака живет с бабушкой, матерью первого мужа женщины. Но прописан мальчик был в квартире супругов, чтобы его мать официально числилась многодетной и могла получать больше пособия.

— Вот все детские она и пропивала, платила только за садик и квартиру, а продукты всегда покупал я, обеспечивал всем я. Я раньше выпивал немного, но не до такой степени, а теперь больше года вообще не пью. Но на нее мой пример не подействовал, —рассказал КП-Новосибирск мужчина. — Она за алкоголизм уже стояла на учете в ПДН, была ограничена в родительских правах. Но потом долго держалась, в декабре ее восстановили. Но потом все началось по новой, опять сорвало крышу.

Мужчина предполагает, что бывшая исчезла на 10 дней после запоя на 23 февраля, испугавшись как раз опеки.

— Я всем говорил, что она больна алкоголизмом, а мне не верили. Еще и меня подозревали, якобы я ее расчленил. А она эти десять дней где-то кувыркалась, — рассказал КП-Новосибирск экс-супруг пропавшей. — В итоге она объявилась сегодня живой, пришла в обед, только первым делом зашла даже не домой, а к соседям опохмелиться. В полицию съездила, написала объяснительную — и продолжает. Ей хорошо, не волнуют ни дети, ни то, что за нее переживали. По идее, ее уже должны автоматически лишить родительских прав, тут все доказательства налицо. Но если опять не появится опека и не начнет проверку, то придется самому иск подавать в суд, забирать детей таким способом.

Мужчина говорит, что теперь они с бывшей женой разъедутся.

— Работа не позволяла детьми заниматься все время, но и оставлять их с алкоголичкой я не мог, поэтому жили вместе. А у нее как — работать ведь не хотим, а пить хотим! Человек просто потерял моральный облик и стал каким-то бесом или оборотнем. Меняется на глазах: трезвая — такая хорошая мать и жена, а пьяная — уже совершенно другая, надо ей куда-то идти, всех бросать, подставлять. Мне это совсем надоело. Девочек я уже перевез к своей маме, она согласилась помогать в воспитании. То, что жена нашлась — хорошо. Но все, разъезжаемся, — подытоживает мужчина.

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