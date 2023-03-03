В Новосибирской области бешеная енотовидная собака покусала пенсионерку

Бешеная енотовидная собака покусала пенсионерку под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области бешеная енотовидная собака укусила за ногу пенсионерку – на территории села, где произошло нападение, ввели карантин. Зверь, похожий на милого енотика, пробрался во двор к жителям села Суздалка в Доволенском районе.

ДОБИЛИ ПАЛКОЙ

О том, как случилось ЧП, КП-Новосибирск рассказал начальник управления ветеринарии Доволенского района Андрей Юрьев. Енотовидная собака напала на пожилую женщину, когда та выносила из дома пакет с пищевыми отходами. Милый с виду зверек прибежал из леса, вероятно учуяв запах еды, и бросился на человека.

– Собака вцепилась в пакет, женщина попыталась его отобрать. Потом зашла в дом, позвала сына на помощь. После этого пенсионерка снова вышла на улицу, и собака укусила ее за ногу, – рассказал КП-Новосибирск Андрей Юрьев.

В это время подоспел сын и убил зверя подручными средствами – то ли лопатой, то ли палкой.

Руководитель пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт сообщил КП-Новосибирск, что врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь, обработали рану. Сейчас пенсионерка получает профилактические вакцины, которые на 100% защищают от болезни.

Результаты лабораторных исследований подтвердили бешенство у енотовидной собаки, напавшей на женщину. В соответствии с законодательством до 1 мая на село Суздалка наложен карантин: запрещается ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, отменены все массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕШЕНСТВА

Юрий Шмидт предупреждает: началась весна, людям следует вести себя с животными осторожнее.

– Любые случаи неадекватного поведения диких животных должны сразу же настораживать. Ни в коем случае нельзя к ним подходить, гладить, прикасаться. Чаще всего слизистая ротовой полости такого животного уже инфицирована вирусом бешенства. И если такое животное вас укусит или даже лизнет руку либо ладонь, это уже огромнейший риск, – предупреждает специалист.

Если животное все-таки укусило, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью, а также сообщить об этом в ветеринарную службу и затем следовать всем инструкциям врачей. Категорически не рекомендуется скрывать данный факт и думать, что все и так пройдет. Остановить болезнь можно только на ранней стадии. Если у человека проявятся первые симптомы, будет уже поздно.

– Это смертельно опасное заболевание. Ужасы, связанные с клинической картиной бешенства, не поддаются описанию. Инкубационный период вируса составляет 21 день – в это время человек не чувствует никаких симптомов. На 21 – 23-й день появляются первые признаки болезни. При первых симптомах бешенства человека или любое другое биологическое существо уже невозможно спасти. Это не лечится. Он будет умирать в тяжелейших муках 2 – 3 недели, – описал трагические последствия Юрий Шмидт.

Однако специалист подчеркнул, что за последние годы количество случаев бешенства в дикой природе на территории региона уменьшается. Если в марте 2018 – 2019 годов в Новосибирской области фиксировали около 25 – 30 очагов бешенства, то сейчас их можно пересчитать по пальцам.

– Все благодаря специальной вакцине для диких животных – мясному кубику с лекарством в пластиковой капсуле внутри. Когда дикий зверь поедает приманку, слизистая ротовой полости травмируется, и происходит всасывание вакцины. Уже в течение 3 лет весной и осенью специалисты ветеринарной службы раскладывают приманки в районах с особенной напряженностью по бешенству, – объяснил Юрий Шмидт.

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