В селе Суздалка под Новосибирском объявили карантин из-за бешенства

Карантин в селе объявили до 1 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Суздалка под Новосибирском обнаружили очаг бешенства. По распоряжению губернатора области Андрея Травникова там установили карантин на три месяца. Документ опубликован на сайте правительства.

— Установить с 3 марта 2023 по 1 мая 2023 на территории села Суздалка Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — указано в документе.

Очаг бешенства обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств. С вводом карантина, на территории хозяйства запрещается вход посторонним, также нельзя ввозить и вывозить животных, не вакцинированных от бешенства в течение 179 дней.

Напомним, что 18 марта заканчивается карантин, введённый из-за бешенства в селе Сарыбалык в Здвинском районе. Ввели его в селе 18 января.

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