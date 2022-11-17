В новосибирской школе, где утонула второклассница, просят родителей не говорить о трагедии с детьми

По родительским чатам активно распространяется сообщение учителей с просьбой не обсуждать трагедию. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области/предоставлено героем публикации.

ЧП, произошедшее 15 ноября в одной из новосибирских школ, где во время урока физкультуры в бассейне утонула второклассница, стало обсуждаемо далеко за пределами учебного заведения. Трагическая история получила большой общественный резонанс. Администрация школы избрала для себя стратегию «без комментариев», а по родительским чатам активно распространяется сообщение учителей с просьбой не поднимать дома эту тему.

«Уважаемые родители! Здравствуйте! Вчера в бассейне в школе произошла трагедия. Сейчас в СМИ идёт много разной информации. Пожалуйста, не надо обсуждать с детьми данную ситуацию и назначать виновных. Давайте дождёмся результатов расследования. Все это необходимо сделать ради сохранения психологического здоровья каждого из детей, чтобы в будущем не сформировалась психологическая травма, связанная с темой жизни и смерти. Спасибо за понимание!» - обращаются к мамам и папам педагоги.

Сообщения появились во многих чатах. Фото: предоставлено героем публикации.

Родители в замешательстве. Ведь многие ребята слышали о трагедии, говорили об этом между собой на переменах и, естественно, им важно услышать мнение взрослых, поговорить о своих страхах.

- У меня два ребенка учатся в этой школе. Они пришли после уроков и стали мне задавать вопросы. Их это волнует, они переживают. Я понимаю, что молчать нельзя, но и как правильно поговорить об этом не знаю. Особенно сообщение в чате меня поставило в тупик, - рассказала КП-Новосибирск жительница Новосибирска Марина В.

За консультацией мы обратились к экспертам в области психологии. Заметим, что полученные рекомендации применимы не только к конкретно этой трагической истории, а в целом могут иметь полезную значимость в похожих ситуациях.

- Тут позиция очень странная, она направлена не на здоровое психологическое состояние детей, а наоборот во вред. Подозреваю, что такими способами можно укрыть другие вопросы, например, безопасности. С детьми же о случившемся надо говорить однозначно, но не в ключе фатальности, чтобы не допустить осознания некой неизбежности из серии «мы все умрем». Родителям важно научиться слушать вдумчиво, давая понять ребенку, что он может высказываться на любые волнующие его проблемы. Это и есть профилактика. Совсем закрыть эту тему, значит, спрятать ребенка в глухой комнате с внутренними страхами. Это очень жестоко. Умалчивание и уход от такой серьезной темы как смерть, может привести к невротическим расстройствам, - считает стратегический психоаналитик Алёна Махова.

Другой специалист делает акцент на тех учениках, которые присутствовали на уроке во время трагедии. К ним теперь нужен особенный подход.

- Важно понимать, что ограничение в общении детей с родителями возможно только в случае следственных действий. Но это делается индивидуально. Если говорить об обсуждении с детьми этой ситуации утраты, то чем скорее ребенку удастся поговорить об этом с человеком, который способен поддержать, которому можно доверить свои переживания, тем лучше. Еще очень важно, чтобы родители не старались влиять на детей, а были нейтральны. Из школьного сообщения мы видим, что как раз формирование обвинения волнует учителей. Тут мамам и папам надо понимать задачу: дать ребенку возможность поделиться своими чувствами, помочь проговорить их, отрефлексировать, быть принимающим. Если ребенок проявляет беспокойство после трагического события, то лучше обратиться за помощью к психологам, - рассказывает врач-психотерапевт Игорь Лях.

Очевидно, что сейчас переживают не только ученики, но их семьи. Некоторые мамы решили, что не отпустят больше детей на занятия в бассейн.

- Урок физкультуры у нас на воде. Я просто не пущу туда сына и многие сделают также. Мне ребенок рассказывал, что в бассейне дети топят друг друга и толкают, играя. Учитель орет на них, а толку мало, я просто переживаю, - говорит КП-Новосибирск мама ученика начальных классов.

Для экспертов такая реакция родителей тоже имеет тревожный синдром.

- Здесь мы наблюдаем признаки начинающейся фобии. Конечно, в такой ситуации взрослых накрывает страх и паника, потому что все происходящее они непременно проецируют на себя и своих детей. Чтобы избежать тревожности необходима профессиональная помощь психологов. Занятия в бассейне пока лучше отменить. Это поможет избежать более мощной травматизации. А если ребенок боится идти на урок, то силой его точно нельзя заставлять идти в воду, - считает психоаналитик Алёна Махова.

КП-Новосибирск направила в Министерство образования официальный запрос с просьбой разъяснить: могут ли родители какое-то время после трагедии не отправлять детей на уроки в бассейн, а также организована ли работа с психологами для детей, на глазах которых случилась трагедия.

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