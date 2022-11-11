«Мою заявку кинули в блок»: микроминиатюрист из Новосибирска обвинил Книгу рекордов Гиннесса в русофобии

Страница Владимира Анискина на сайте Книги рекордов Гиннесса заблокирована Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин больше года не может получить ответа от сайта Книги рекордов Гиннесса. В 2021 году мастер побил собственные рекорды: изготовил самые маленькие очки величиной 1,5 мм и самую маленькую деревянную ложку длиной в 2,4 мм. Но в 2022 году организаторы вдруг замолчали. И закрыли новосибирскому Левше доступ на их сайт.

— Чтобы получить рекорд Гиннесса, надо зарегистрироваться на их сайте, завести личный кабинет и подать через него заявку. Вообще вся переписка идет через личный кабинет. Ни одного телефона, ни одного электронного почтового адреса у них на сайте нет. После начала СВО, где-то в марте, я попытался зайти в свой личный кабинет, чтобы посмотреть состояние заявки, но не смог этого сделать, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Анискин.

Миниатюрист подал заявки зарегистрировать самые маленькие в мире ложку и очки. Фото: Владимир Анискин

Сайт упорно предлагал мастеру сменить пароль. Но и после его смены зайти на личную страницу не получалось.

— Я попытался поменять пароль через другие компьютеры, в том числе те, на которых установлен VPN — такой же результат. То есть, видимо, мою заявку кинули в блок. Я даже не могу ни с кем созвониться или написать на почту и задать вопросы. Считаю, что это связано с русофобией, с тем, чтобы ограничить русских там, докуда они могут дотянуться. Идет отмена всего русского даже на таком уровне, — заключил Владимир.

В американской летописи рекордов есть номинации «Самая маленькая в мире ложка» и «Самые маленькие в мире очки». Причем экземпляры, которые туда попали, больше, чем работы новосибирца. То есть, шанс побить эти рекорды есть давно, но не дано возможности.

Напомним, предыдущие работы Анискина попадали на страницы Книги рекордов Гиннеса без проблем. А самая известная его работа — микроминиатюра золотой червонец «Сеятель».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец продает миниатюрные монеты из Книги рекордов Гиннесса за 50 тысяч рублей

Диаметр этой монетки составляет 3,13 миллиметров (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер