Новосибирские эксперты рассказали, как уберечься от мошенников

Ольга Незамаева (в центре): Мы призываем соседей, родных напоминать пенсионерам о правилах финансовой безопасности. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Специалисты профильных ведомств, Банка России, правоохранители обсудили важную тему «Профилактика мошеннических действий в отношении жителей города Новосибирска». Благодаря профилактической работе в этом году подобных преступлений стало меньше.

Согласно статистике, чаще всего мошеннические действия совершаются в отношении пожилых людей. Дело в том, что пенсионеры плохо ориентируются в мире новых технологий, многие из них доверяют чужим людям, когда слышат слова «соцслужба», «служба поддержки», «Пенсионный фонд».

- Одинокие пожилые люди нуждаются в общении, тянутся к людям, боятся обидеть своим недоверием. Мошенники этим пользуются. Поэтому специалисты нашего департамента, работники соцслужб проводят профилактические мероприятия, беседы с пожилыми людьми, раздают памятки, как не поддаться на манипуляции мошенников. Мы призываем соседей, родных напоминать пенсионерам о правилах финансовой безопасности, - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Чтобы противостоять современным мошенникам, региональные отделения Роспотребнадзора, Центрального банка России, Пенсионного фонда, МВД работают вместе. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Чтобы противостоять современным мошенникам, региональные отделения Роспотребнадзора, Центрального банка России, Пенсионного фонда, МВД работают вместе. И оперативно отрабатывают сигналы от граждан. В будущем будет работать автоматизированная система по обмену данными от разных ведомств по мошенническим случаям. Это позволит оперативно вычислять новые схемы обмана и разрабатывать способы противодействия.

- Представители Центробанка никогда не будут звонить обычным гражданам и просить назвать пароли, секретные коды карт, потому что наша финансовая структура не работает напрямую с физическими лицами, - объяснил эксперт Сибирского главного управления Центрального банка РФ Андрей Кутень.

Свои персональные данные, к которым относятся реквизиты банковских карт, паспортные данные, не стоит сообщать никому, особенно по телефону.

В этом году МВД России по городу Новосибирску зарегистрировало на 369 мошеннических преступлений меньше, чем в прошлом. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Представители Пенсионного фонда никогда не будут звонить, чтобы уточнить у вас конфиденциальную информацию, - отметила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Людмила Якушенко.

Благодаря постоянному информированию населения и профилактической работе удалось добиться успехов в борьбе с подобными преступлениями.

- В этом году за 9 месяцев мы зарегистрировали на 369 мошеннических преступлений меньше, чем в прошлом году. Это хорошие данные, удалось переломить ситуацию, - уточнил начальник отдела обеспечения охраны общественного порядка управления МВД России по городу Новосибирску полковник полиции Андрей Поготовко.