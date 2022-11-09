«Кроим в подъезде, шьем по квартирам»: в Новосибирской области запустили производство балаклав для военных прямо в жилом доме

62-летняя пенсионерка и ее соседки сшили тысячу балаклав. Фото: Предоставлено героями публикации

62-летняя Татьяна Функ сначала шила балаклавы для мобилизованных в зону СВО одна, потом подключились соседки. Энтузиазм захватил весь подъезд, теперь на площадке женщины раскраивают материал, а отшивают «шапочки» уже каждая в своей квартире. Сейчас в проекте уже 23 швеи, среди них даже 10-летняя девочка. Те, кто не шьет, жертвуют ткани для домашнего цеха.

Пенсионерка выступила с идеей месяц назад, теперь у нее 23 швеи-волонтера. Фото: Предоставлено героями публикации

НАЧИНАЛА С МЯГКИХ ИГРУШЕК

Импровизированный швейный цех в двухэтажном жилом доме появился в поселке Чаны в Новосибирской области. Главный организатор - Татьяна Функ, раньше она работала бухгалтером, но всю жизнь увлекалась шитьем. Начинала с игрушек, потом обшивала троих сыновей, следом - внуков. Узнав о начале спецоперации, пенсионерка не смогла остаться в стороне. Ведь ее сыновья служили и служат в полиции. Местный общественник подарил женщине запасы флисовой ткани, она решила кроить балаклавы для фронта - прямо в подъезде дома на улице Заводской.

- У нас всего два этажа и 16 квартир, в основном женщины с детьми и пенсионерки. Татьяна Петровна - наш лидер, она первая сообразила, что мы-то тоже можем чем-то помочь. Соседки все наши откликнулись. Прямо в подъезде поставили столы и стали кроить ткань на балаклавы. Шили уже каждая в своей квартире, - рассказала КП-Новосибирск старшая по дому Наталья. - Ткань нам дарили, часть брали из личных запасов: я летом покупала 5 метров флиса на свитера мужу и детям, тут они пригодились.

Первую партию - 300 штук - уже отправили на фронт. Фото: Предоставлено героями публикации

Татьяна Функ стала организатором производства и главным кладовщиком. Швеями - пожилые и молодые соседки. Пенсионерка грамотно распределила ткани, каждому по способностям. Старались все жители дома, среди них даже 10-летняя девочка.

Подъезд двухэтажного дома сделали цехом по раскройке балаклав. Фото: Предоставлено героями публикации

КТО НЕ ШЬЕТ - НЕСЕТ ТКАНЬ

То, что на улице Заводской в двухэтажке женщины сами открыли швейный цех, поразило жителей всего Чановского района. Тут же нашлись те, кто тоже захотел поучаствовать. Семья Баранчуков, например, подарила домашнему цеху более 50 метров ткани, Герасимовы дали 25 тысяч рублей на материал, другие люди собрали более 63 тысяч рублей переводами - все благодаря сарафанному радио и местным чатам.

- Нам помогли общественник Армен Аракелов и движение «Тепло матерей»: бросили клич в соцсетях, и люди стали жертвовать свои швейные машинки, даже новые. Нашлись спонсоры и среди предпринимателей, привезли нам ткани. Подключился ресурсный центр Чановского района. За месяц мы сшили около тысячи балаклав и уже отправили первую партию - 300 штук - на фронт, - поделилась с КП-Новосибирск 39-летняя швея Наталья.

За месяц швеи сшили около 1 тысячи балаклав. Фото6 Предоставлено героями публикации

НОВЫЙ ЦЕХ

С поддержкой жителей Чановского района движение «Тепло матерей» расширило производство: стали шить носки, перчатки и маскировочные сети из рыболовных. Материал для них подарили местные рыбаки.

- Недавно чановский предприниматель дал нам двухэтажный дом, мы открыли там второе производство маскировочных сетей, а остальное кроим в подъезде на улице Заводской, шьем так же в квартирах. Мы подали заявку на грант в ресурсный центр администрации Чановского района на закупку ткани, узнаем результаты завтра, - говорит Наталья. - Месяц назад нас было пять женщин, а теперь 32 человека, в том числе 23 швеи, еще одна девочка развозит готовую продукцию. Конечно, все работают бесплатно. Но нам нужны новые рабочие руки - мы примем всех!

Женщины открыли вторую мастерскую для пошива маскировочных сетей. Фото: Предоставлены героями публикации

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