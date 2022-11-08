Новосибирские пенсионерки открыли мастерскую по пошиву балаклав для участников СВО в подъезде дома

Соседки организовали швейную мастерскую прямо в подъезде. Фото: Предоставлено героями пубилкации

В Новосибирской области 62-летняя пенсионерка Татьяна Функ из Чанов объединилась с соседями и сшила тысячу балаклав для участников СВО. Женщина организовала швейное производство прямо в подъезде. Теперь ей помогают 32 волонтера.

-Татьяна Петровна Функ пришла в гости с идеей помочь участникам СВО. Я ей дала выкройку. А в сентябре объявили мобилизацию. С нашего дома у женщины ушел один сын. Дом у нас небольшой, 2 этажа и 16 квартир. Мы с соседками откликнулись: прямо в подъезде поставили столы и стали кроить ткань на балаклавы. Шили их уже каждая по квартирам, – рассказала КП-Новосибирск старшая по дому Наталья.

В начале октября пенсионерке помогали 4 соседки. А к концу месяца над балаклавами работали уже 23 швеи, в том числе пять закройщиц.

Общественники Армен Аракелов и движение «Тепло матери» помогли найти ткань, швейные машинки и доставку. Женщины приходили за выкройками со всего поселка, некоторые специально приезжали из деревень.

Идею пенсионерки Татьяна Функ (слева) подхватили более 30 женщин. Фото: Предоставлено героями публикации

Общими усилиями за месяц сшили около тысячи балаклав. Первую партию из 300 штук уже направили на фронт.

- Молодые женщины торопятся как можно быстрее взять и сшить балаклавы, внести свой вклад в эту спецоперацию. Мастерицы которые режут ткань и шьют балаклавы вкладывают в них частичку своей души. Сейчас у нас большая нехватка денег на приобретение флиса, мы подали грант в местную администрацию. Мы когда не шьем – вяжем маскировочные сети, – рассказала КП-Новосибирск создательница мастерской в подъезде Татьяна Функ.

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