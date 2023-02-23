В Новосибирске запустили салют в честь Дня защитника Отечества на Михайловской набережной. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Сегодня днем погода устроила новосибирцам настоящее шоу с метелью, однако даже оно не смогло помешать традиционному салюту в честь Дня защитника Отечества. К вечеру небо прояснилось, и сибиряки смогли полюбоваться красочными фейерверками.

В небо запустили 680 фейерверков. Фото: Никита МАНЬКО

Залпы сегодня дают в районе Михайловской набережной. Как рассказывали в ЦВО, горожане смогут увидеть 680 фейерверков (это будет «Вега» и «Ассоль»). 30 залпов, как сообщили в ЦВО, запустят из 122-мм орудия Д-30. Стартовал салют в девять часов вечера.

На набережной посмотреть салют пришли сотни человек. Фото: Никита МАНЬКО

- Посмотреть салют пришло очень много людей, на набережной сотни человек, - передают с места событий корреспонденты КП-Новосибирск.

Залпы встречались восторженными овациями публики. Фото: Никита МАНЬКО

Салют в этом году вышел ярким и красочным. Больше снимков вы можете посмотреть в нашей прямой трансляции.

Салют было хорошо видно с обоих берегов. Фото: Никита МАНЬКО

Салют в этом году вышел ярким и красочным. Фото: Никита МАНЬКО

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