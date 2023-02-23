Салют в Новосибирске 23 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Салют начнется в 21.00. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В День защитника Отечества с погодой сибирякам не очень повезло: потепление принесло с собой метель и сильный ветер. Но в мэрии заверили: салют в Новосибирске 23 февраля 2023 состоится. Прямая онлайн-трансляция начнется в 21.00.

Напомним, в небе над Обью новосибирцы увидят 680 фейерверков (это будет «Вега» и «Ассоль»). 30 залпов, как сообщили в ЦВО, запустят из 122-мм орудия Д-30.

Уважаемые читатели! Если вы хотите присоединиться к нашей трансляции, присылайте ваше фото и видео с салюта к нам на WhatsApp: 8-913-068-56-72.

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