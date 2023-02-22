«Моя первая татуировка»: новосибирцы исполнили мечту онкобольной девочки-художницы

После курсов химиотерапии девушка решила стать тату-мастером и делать женщинам благотворительные татуировки. Фото: Предоставлено героем публикации

17-летняя Алена Сазонова - юная художница из Барабинска. В 2021 году она заболела, родители думали - грипп, но температура долго не спадала. В итоге в больнице поставили страшный диагноз: «онкология лимфатической системы» (лимфома Ходжкина) и назначили химию. Во время болезни девушка много рисовала, и у нее появилась мечта - стать тату-мастером. Новосибирские татуировщики откликнулись и научили девушку своему делу. Теперь у Алены есть новая цель - вылечиться и набивать бесплатные тату тем, кто победил рак.

Студентка колледжа из Барабинска перенесла онкологическое заболевание. Фото: Предоставлено героями публикации

ДУМАЛИ - ГРИПП, ОКАЗАЛОСЬ - РАК

17-летняя студентка из Барабинска Алена Сазонова всегда увлекалась рисованием, занималась спортом - играла в баскетбол и волейбол. После школы поступила в политехнический колледж на специальность «машиностроение», думала получить образование и переехать в Новосибирск. Планы нарушила болезнь. В ноябре 2021 года у девочки поднялась температура.

- Я подумала, что простыла или что это грипп. Температура поднялась до 38. Врачи говорили сначала, что это ОРВИ, но температура не спадала в течение двух недель, появилась слабость. Меня сначала направили в Барабинскую ЦРБ, оттуда - в Новосибирскую областную больницу. Врачи детского отделения онкологии и гематологии обнаружили у меня лимфому Ходжкина, в московском НМИЦ имени Рогачева это подтвердили, - рассказала КП-Новосибирск Алена Сазонова.

Алена училась на технолога машиностроения, но мечтала о тату-машинках. Фото: Предоставлено БФ "Завтра будет"

Страшный диагноз перевернул жизнь Алены, ее мамы, сестры и младшего брата. Многодетной семье помог благотворительный фонд «Защити Жизнь», деньги собирали на исследование, чтобы определить стадию заболевания. После этого врачи назначили химиотерапию, Алена с мамой больше полугода провели в больницах.

- За год у меня было четыре курса химиотерапии, это очень тяжело. Перерыв был всего месяц, потом - лучевая терапия. До этого я никогда не лежала в больницах. Первое время было страшно, постоянно думала, почему это случилось со мной. Рядом всегда была мама, поддерживали волонтеры и некоторые одноклассники - дарили подарки, писали мне. В июне я полностью закончила лечение, наконец-то наступила ремиссия! - радуется Алена Сазонова.

Девушка хочет исполнять мечты женщин после операции. Фото: Предоставлено БФ "Завтра будет"

НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

В больнице Алена старалась не падать духом и много рисовала - это заметила подруга, которая занималась татуировкой. Девушка вдохновила Алену на выбор профессии, и та стала изучать историю татуировок, набивать руку на эскизах. Мечту Алены услышали волонтеры фонда «Завтра будет», они стали искать тату-студию в Новосибирске, где могли бы взяться за обучение школьницы. Художники тату-студии «ЕБШ» оценили рисунки девушки и решили позвать ее на обучение.

- Я начала постепенно изучать все о тату-мастерстве и просто влюбилась в это дело: от каждого рисунка и проделанной работы можно получать просто бурю эмоций. Как только полностью пройду обучение и набью руку, буду делать людям тату в стиле графики. Возможно, перееду в Новосибирск, и еще мне хотелось бы делать благотворительные татуировки. Например, чтобы скрыть шрамы после операций или делать татуаж бровей и груди после онкологии, - говорит Алена Сазонова.

Рак груди часто лишает пациенток одной из самых женственных частей тела, и татуаж ареолы помогает психологически справиться с проблемой. Татуировки настоящих мастеров получаются настолько реалистичными, что их можно принять за настоящую ареолу. Алена хотела бы освоить и эту часть профессии, чтобы помочь и поддержать тех, кто знает, что такое - бороться за жизнь.

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