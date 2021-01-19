10 лет назад сибирячка Наталья Еселевич делала макияж и прически красоткам, а теперь «восстанавливает» женщинам выпавшие брови и пострадавшую от рака грудь. После хирурга женщины боялись даже показаться мужьям, а теперь живут без комплексов. Секрет — мастерский татуаж, когда татуировку ареолы соска не отличишь от оригинала. За год мастер вернула уверенность 30 женщинам. О необычном, но важном деле — в материале КП-Новосибирск.Наталья Еселевич построила бизнес на перманентном макияже — 10 лет назад начинала делать бровки и реснички, а теперь руководит студиями в Новосибирске и Москве. Попала в топ лучших мастеров России. А потом столкнулась с болью женщин, переживших онкологию.Одна из ее клиенток — Татьяна — рассказывает, что чувствуют женщины после операции на груди.— Восемь лет назад врачи нашли у меня опухоль в груди, и я легла под нож. После операции по мастэктомии я лишилась правой груди, но опухоль расти перестала. Началась реабилитация, врач рекомендовал посещать бассейн, чтобы разрабатывать руку. Но когда я представила себя в раздевалке, где заметят мою грудь без соска, — ужаснулась. С тех пор не ходила даже на пляж. Каждый день думала о своем несовершенстве, жила с нервным расстройством по поводу внешности, — призналась КП-Новосибирск сибирячка Татьяна.Женщина несколько лет искала мастера, но большинство просили за имплант соска до 50 тысяч рублей. Такую сумму бухгалтер и многодетная мать Татьяна не могла вписать в бюджет — деньги нужны были на восстановление после болезни. Приходилось откладывать внешность на потом. В январе 2020 года Татьяна нашла Наталью Еселевич, и мастер перманентного макияжа предложила бесплатно нарисовать сосок.Команда Натальи Еселевич сделала точную копию левого соска Татьяны на правой груди с помощью естественного татуажа. Имитация вышла идеальной и заставила женщину вновь поверить в свою красоту. У Татьяны появилась уверенность, блеск в глазах, а в отношения с мужем вернулась страсть.Наталья решила продолжить проект — и за год помогла 30 женщинам от 26 до 54 лет вернуть красоту. Мастера студии скрывают рубцы, восстанавливают соски. Такую работу не выполнит мастер-самоучка — пригодилось художественное образование.— Многие люди падают духом. Борьба с раком изматывает не только организм, но и душу. Мы помогаем скрыть рубцы после маммопластики — хирургической операции по восстановлению груди. Можем уменьшить ареолу соска, придать оттенок и изменить природную форму. Через два месяца женщины приходят, и их не узнать — будто светятся изнутри. Женщина начинает любить свое тело, уже не переживает о своей болезни. Эти глаза, этот взгляд — только ради этого стоит стараться, — поделилась с КП-Новосибирск Наталья Еселевич.Нарисовать новую грудь — это безопасно, утверждает мастер перманентного макияжа. Татуаж обычно проводят спустя год после операции, а сертифицированные краски на несколько лет придают соскам желаемый цвет. Но грудью мастера не ограничиваются. Некоторые женщины и мужчины страдают алопецией (отсутствием волос на теле). Им помогают «вернуть» брови.— Стандарты красоты до сих пор навязываются нам журналами и соцсетями. Есть девчонки, которые меняют внешность для кого-то: для мужчин, для окружения, без любви к себе и чувства меры. Мы же помогаем тем, кто действительно в этом нуждается. Подчеркиваем их индивидуальность и достоинства. И я за деликатный подход к изменению внешности, — говорит Наталья Еселевич.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru