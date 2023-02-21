Вузы Новосибирска: этих специалистов расхватывают уже на последних курсах

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На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» представители ведущих новосибирских вузов рассказали о новых специальностях и наиболее популярных направлениях обучения. Самые интересные моменты обсуждений - в нашем материале.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 94% ВЫПУСКНИКОВ

В Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете востребованы практически все направления. Причина: острая нехватка специалистов технических специальностей. Кстати, одним из приоритетных направлений подготовки для государства в 2022/23 году Минобрнауки России назвало инженерно-технические специальности. В прошлом году в НГАСУ (Сибстрин) значительно увеличилось количество бюджетных мест, при этом средний балл поступивших тоже повысился: это говорит о популярности университета среди абитуриентов.

- Отмечу направление, которое мы открыли по заявке правительства Новосибирской области: «горное дело». Самыми востребованными остаются «архитектура», «дизайн», «промышленное и гражданское строительство», «информационные технологии». Специальности «водоснабжение и водоотведение», «теплоснабжение и вентиляция» обеспечивают жизнедеятельность практически всех населенных пунктов, поэтому такие специалисты всегда востребованы. Более 94% наших выпускников идут работать по специальности, - поделился ректор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколубович.

По заявке правительства Новосибирской области в НГАСУ (Сибстрин) открыли новое направление «горное дело». Фото: Галина Пономарёва

Очень востребованы выпускники специалитета «строительство уникальных зданий и сооружений». Студенты этой специальности распределены по будущим работодателям уже на третьем курсе. Привлекательна для абитуриентов политика поддержки талантливых ребят в Сибстрине: стипендия высокобалльников составляет 12 600 рублей, отличников - до 20 000 рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ ДИПЛОМ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ В ОБЛАСТИ ЦИФРЫ

Для Новосибирского государственного технического университета один из барометров потребности в технических специалистах - Чкаловский завод. Как только завод начинает активно работать, выполняя заказы, сразу же существенно повышается интерес абитуриентов к факультету летательных аппаратов.

- Этот интерес мы сейчас ощущаем на многих технических специальностях. Университет является участником программы «Приоритет-2030», поэтому своим студентам мы даем дополнительную квалификацию. Выпускаясь из нашего университета, студент может помимо основного диплома бесплатно получить диплом о профессиональной переподготовке в области цифры. А с этого года мы будем набирать более 1000 человек на рабочие профессии, - рассказал проректор по учебной работе НГТУ Сергей Чернов.

Сергей Чернов напомнил о преимуществах участия НГТУ в программе «Приоритет-2030». Фото: Галина Пономарёва

В прошлом году в вузе приняли решение: вне зависимости от того, на какую образовательную программу поступил студент, в его учебном плане в течение года обязательно будут следующие дисциплины: информатика и основы программирования, программные средства профессиональной деятельности, а также искусственный интеллект и машинное обучение. По словам проректора, эти дисциплины существенно повысят ценность выпускников, расширят их функционал и возможности при трудоустройстве.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ВСЕЙ РОССИИ

В ФГБОУ ВО «СГУВТ» готовят в основном специалистов инженерно-технического направления. Выпускники университета в приоритете готовятся для трудоустройства в Сибирском регионе и на Дальнем Востоке, хотя встретить их можно на предприятиях и в компаниях по всей России.

- Наиболее востребованы в нашем университете отраслевые специальности: плавсостав, кораблестроение, логисты и портовые работники. На них ежегодно выделяется 60 - 70% бюджетных мест, - отметил директор института «Морская академия» ФГБОУ ВО «СГУВТ» Константин Мочалин. - Особенностью подготовки плавсостава является обеспечение флотской формой и питанием за счет бюджетных средств.

По словам Константина Мочалина, на отраслевые специальности в университете ежегодно выделяется 60 - 70% бюджетных мест. Фото: Галина Пономарёва

Большим спросом в СГУВТе пользуются информационные системы: количество бюджетных мест на это направление ежегодно увеличивается. В вузах существует перенасыщенность подобными специальностями, из-за чего абитуриенты подают документы на подобные направления сразу в несколько учебных заведений и долго не могут решить, какой из них в конечном итоге выбрать. С отраслевыми специальностями таких проблем нет.

В прошлом году проходной балл в СГУВТ начинался от 130, бюджетных мест - 690. Примерно 10% обучающихся - целевики, которые после обучения будут гарантированно трудоустроены на предприятиях отрасли по всей России.

«У РАБОТОДАТЕЛЕЙ ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА»

Невероятно востребованными в последние годы стали направления IT-специальностей. Местные компании столкнулись с невозможностью купить за рубежом различные комплектующие и необходимостью вести самостоятельные разработки.

- В среде потенциальных работодателей очень востребованы все направления, которые присутствуют в нашем университете: Институт информатики и вычислительной техники и Институт телекоммуникаций как раз занимаются разработкой всевозможных устройств связи и их эксплуатацией. А в Институте информационной безопасности готовят специалистов, особенно нужных сейчас нашей стране, - прокомментировал проректор по науке и цифровой трансформации Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Александр Ефимов.

В Институте информационной безопасности СибГУТИ готовят специалистов, особенно нужных сейчас нашей стране, отметил Александр Ефимов. Фото: Галина Пономарёва

Причем не все школьники понимают, что IT-направления - это не только голое программирование. Для того чтобы программировать что-то, нужно разбираться в технических моментах, изучать технологии. В СибГУТИ больше всего бюджетных мест выделено на телекоммуникации, потому что потребность в них у государства очень велика. А в направление информатики и вычислительной техники входит программирование различных технических устройств и дается мощная фундаментальная математическая база.

ГЕОДЕЗИСТЫ, АЙТИШНИКИ И МАРКШЕЙДЕРЫ

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий готовят IT-специалистов по направлениям «информационные системы», «информационная безопасность» с ориентацией именно на сферу геодезии и землеустройства.

- Сейчас очень много заманчивых предложений от компаний, которые готовы компенсировать молодым людям расходы на обучение. Принимая наших студентов на стажировку или на работу, они выбирают базовых картографов либо базовых специалистов по информационным системам. Крупным компаниям необходимо в первую очередь качественное базовое образование, а очень узкую направленность стажеры и работники получают уже непосредственно на месте, - объяснила проректор по учебно-воспитательной работе и молодежной политике Сибирского государственного университета геосистем и технологий Светлана Янкелевич.

«Мы чувствуем поддержку региона и государства в целом», - поделилась Светлана Янкелевич. Фото: Галина Пономарёва

Также в последние годы в вузе очень востребована специальность «горное дело». Потенциальные заказчики не только готовы выплачивать студентам стипендию, но и предлагают первоначальный взнос на приобретение жилья.

- Мы чувствуем поддержку региона и государства в целом: те же геодезисты очень востребованы. Яркий показатель - запрос из Калининграда на 40 специалистов в области геодезии и дистанционного зондирования, а также картографии и геоинформатики, - привела пример Светлана Янкелевич.

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