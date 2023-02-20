Юристы, экономисты, преподаватели: на кого идут учиться современные выпускники

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На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» эксперты ведущих новосибирских вузов рассказали, какие направления и формы обучения популярны у абитуриентов и как цифровизация меняет качество образования. Самые интересные моменты обсуждений - в нашем материале.

«ВЫБИРАЮТ ТО, ЧТО ИМ ПОНЯТНО»

По словам начальника управления нового набора Сибирского университета потребительской кооперации Ирины Атрашкевич, школьники выбирают понятные для себя направления. В СибУПК такими остаются юридические, экономические и сервисные направления, прежде всего подготовка технологов общественного питания, специалистов в сфере туризма и гостиничного дела.

- Профессия юриста понятна, потому что ребята смотрят детективные сериалы, их привлекает присутствующая в них романтика. Деятельность экономиста, финансиста ассоциируется с образом банков и богатых банкиров. А такие направления, как, например, технология производства и переработки сельхозпродукции им абсолютно непонятны. Поэтому на подобных направлениях приходится проводить активную профориентационную работу, мастер-классы, профессиональные пробы, - отметила Ирина Атрашкевич.

По словам Ирины Атрашкевич, школьники выбирают понятные для себя направления. Фото: Галина Пономарёва

В СибУПК видят четкую тенденцию снижения интереса к классическому заочному образованию и рост востребованности заочной формы с применением дистанционных технологий. Одна из причин: работодатель зачастую не готов отпускать сотрудников на сессию. В таком случае возможность заочного обучения с применением дистанта становится приемлемым для всех сторон выходом. Такая форма обучения доступна в университете уже 12 лет, и за это время ее выбрали порядка 5 тысяч студентов.

«СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ»

Практически не снижается количество поступивших на экономику и юриспруденцию в Сибирском институте управления - филиале РАНХиГС. Нынешние школьники по-прежнему рассматривают эти направления как будущую профессию. Растет интерес к программам специалитета «экономическая безопасность» и отрытой с прошлого года программе «таможенное дело».

Заместитель директора Сибирского института управления - филиала РАНХиГС Кирилл Зайков отметил высокий интерес к очно-заочному, так называемому вечернему обучению, когда после работы слушатель идет и обучается в вузе. Также растет интерес к среднему профессиональному образованию.

- Мы получили лицензию на среднее профессиональное образование и бюджетные места на специальность «информационные системы и программирование». К тому же не стоим на месте: с этого года во все наши образовательные программы будут внедрены цифровые модули, связанные с программированием и анализом данных. Это связано с тем, что современные специалисты независимо от дальнейшей своей работы должны владеть цифровыми технологиями, - поделился заместитель директора Сибирского института управления - филиала РАНХиГС.

Кирилл Зайков отметил высокий интерес к очно-заочному обучению. Фото: Галина Пономарёва

«БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Рост популярности юриспруденции начальник отдела общественных связей Новосибирского государственного университета экономики и управления Дмитрий Калинин объяснил тем, что она воспринимается в обществе как базовое образование успешного человека.

- Знание законов позволяет осознать и реализовать свои возможности. Рост мы наблюдаем на направлении «реклама и связи с общественностью». Этому способствуют популярные соцсети, где блогеры позиционируют себя как успешных, хорошо зарабатывающих людей. У школьников складывается картинка, что подобное образование поможет приобщиться к современной медиаэлите, - высказал мнение Дмитрий Калинин.

Дмитрий Калинин поделился предположением о причине роста популярности юриспруденции. Фото: Галина Пономарёва

Несмотря на рост интереса к сектору высоких технологий в стране, Новосибирская область пока не входит в пятерку лидеров России по популярности IT-образования: к такому выводу пришли аналитики вуза. В свою очередь, активная реклама привлекает внимание к альтернативному образованию в этой сфере, преподнося IT-подготовку как что-то лайтовое. А это не так, считает представитель НГУЭУ.

ТЕХНОПАРК И КВАНТОРИУМ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

В Новосибирском государственном педагогическом университете абитуриентов стабильно интересуют изучение иностранных языков и гуманитарные специальности. Но в последние годы все больше ребят идут на физику, химию, биологию, информатику. Этому немало поспособствовала реализация Министерством просвещения масштабной программы по модернизации материально-технической базы педвуза.

- За два года вложено более 300 миллионов рублей на создание технопарка, кванториума. Благодаря этому будущие учителя физики, химии, биологии информатики готовятся на очень современной материально-технической базе. Президент поставил задачу по достижению страной технологического суверенитета, и вклад педагогического университета в достижении этих целей состоит, в первую очередь, в подготовке очень профессиональных учителей, которые могут преподавать дисциплины в школе на высоком уровне, - уверен ректор НГПУ Алексей Герасёв.

По словам Алексея Герасёва, общее трудоустройство выпускников НГПУ очень высокое. Фото: Галина Пономарёва

По его словам, общее трудоустройство выпускников вуза очень высокое. В целом, по специальности работают порядка 60% выпускников, причем тех, кто поступил по целевому обучению, среди них более 75%.

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