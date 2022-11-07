Связалась с плохой компанией? Под Новосибирском 14-летняя школьница попала в реанимацию после шумной вечеринки

Несчастный случай произошел возле пятиэтажки на улице Тургенева. Фото: Алена ЛЮБИМОВА / Предоставлено Татьяной Ложковской.

На ноябрьских выходных прохожих в райцентре Тогучин (Новосибирская область) потрясла картина: под окнами пятиэтажки на улице Тургенева нашли девочку-подростка. Она выжила, но сейчас в реанимации. Еще сильнее эта новость шокировала семью школьницы. Редакции КП-Новосибирск удалось связаться с ее бабушкой Татьяной Ложковской, которая уверяет: ее внучка влилась в плохую компанию и именно из-за порочных друзей оказалась в больнице.

«МЕЖДУ МНОЙ И ВНУЧКОЙ — ПРОПАСТЬ»

14-летняя Наташа* растет в семье внешне благополучной: родители не пьют, не курят, оба работают. Есть у нее два брата. Правда, говорит бабушка Татьяна, родители не всегда могут следить за детьми, в мама вообще работает на полторы ставки.

— Просто проглядели, как внучка завела плохих друзей. Я забила тревогу еще два года назад, когда Наташа связалась с одноклассницей Алисой*. Она старше ее на год, приехала как-то к нам в гости, когда началось дистанционное обучение. У меня сразу нехорошее ощущение появилось от нее: запуганная, маленькая, голос будто мужской. Потом узнала от дочери, что эта девочка из неблагополучной семьи, где родители пьют. Я сильно удивилась, говорю дочери: «Тебя не смущает, с кем она дружит?». Но у дочери мягкий характер, а тут надо было разговаривать жестко, — рассказала Татьяна КП-Новосибирск.

По словам Татьяны, в отношениях с внучкой ее разделяет большая пропасть. Наташа грубит в ответ на строгие замечания и не хочет общаться с бабушкой, если та начинает осуждать ее друзей. Не понравился бабушке и новый стиль внучки: покрасила в белый волосы, начала носить темные вещи с капюшоном, сделала пирсинг, а на руке набила татуировку.

- Все понимаю, переходный возраст. Но она начала курить электронные сигареты и даже выпивать в компаниях, - вздыхает Татьяна.

Девочка с братьями. Фото: предоставлено Татьяной Ложковской.

«КРАЛА ДЕНЬГИ РАДИ НИХ»

На какое-то время мать запретила дочери общаться с новой подругой, но девочки снова начали разговаривать и ходить друг к другу в гости. Вскоре Наташа познакомилась и с другими молодыми людьми. Хотя ребят разделяла большая разница в возрасте.

— Начала общаться с двумя парнями, Кириллом* и Русланом*. Они дальние родственники со стороны моих сватов. Пятиюродные братья, седьмая вода на киселе. Не знаю, как именно они познакомились, но Наташу это, безусловно, подкупило, что они ей родня, хотя им уже 18. Они втерлись к ней в доверие и тянули деньги. Она то у матери 200 рублей попросит, то у сватьи моей, то у деда. А меня в телефоне заблокировала. Разблокирует только когда деньги нужны, — жалуется Татьяна. — Деньги отдавала наверняка, чтобы друзьям этим было чем платить за квартиру, на что покупать продукты и алкоголь.

Вечером 5 ноября девушка ушла из дома, ни слова не сказав родителям. Такое случалось и раньше, но утром 6 ноября родители узнали, что их дочь выпала из окна квартиры, где выпивала с друзьями.

— Они пили водку, пиво, водой запивали. Черт еще знает, что у них там было, может было, растление, пусть органы теперь выясняют. Прохожие рассказывали, что видели, как Наташа сидела на подоконнике у открытого окна, никто ее не толкал. Потеряла равновесие, попыталась зацепиться за окно, но не получилось. Так вот она упала на козырек и соскользнула на бетонное крыльцо. Теперь вот лежит в реанимации, у нее сломаны челюсть, носовые перегородки и пазухи. Там были и одноклассница ее, в этой компании, и те парни. Я уверена, что они от нее не отстанут и дальше, как только выйдет из больницы, все повторится по новой. И вчера, и сегодня мы целый день проплакали, как же такое могло случиться, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Сейчас в деле разбирается следственный комитет. Бабушка поделилась, что очень хочет, чтобы наказание понесли именно друзья девочки. Переживает, что тем ничего не будет и школьница так и продолжит бегать в эту взрослую компанию.

— С одной стороны, очень хочется Наташу наказать ремнем за такое поведение, но детей же бить нельзя. Да и с другой стороны, видишь, какая она слабая сейчас лежит, понимаешь, что это только ребенок, который запутался, которому сейчас больно. И маме больно от того, что недоглядела. И мне больно. Надеемся, для Наташи это будет уроком. Для нас всех это теперь урок.

*Имена изменены

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