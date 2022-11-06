Под Новосибирском школьницу нашли под окнами после шумной вечеринки

До несчастного случая девочка проводила время на вечеринки со старшими ребятами. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

В городе Тогучине Новосибирской области из окна многоэтажки выпала 15-летняя девочка. Инцидент произошел в доме № 65 на улице Тургенева вечером 5 ноября.

Известно, что перед несчастным случаем девушка-подросток гостила в квартире на втором этаже дома. Вечер она проводила в компании старших ребят.

— Квартиру снимают двое 18-летних. В субботу они устроили буйную вечеринку и напились. Девочка упала на бетонное крыльцо, ее увезли на «скорой», — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Сейчас пострадавшая школьница находится в районной больнице.

— О состоянии девочки точно не могу ничего сказать, но она поступила к нам вчера вечером и находится на лечении, — сообщила КП-Новосибирск главврач Тогучинской центральной районной больницы Елена Рябчикова.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию.

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