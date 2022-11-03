«Полгода на костылях, нога стала короче»: новосибирский юрист требует миллион рублей за перелом во время гололеда

Юрист оказался в больнице, полгода провел на костылях. Фото: Предоставлено Виталием Лобанковым

Новосибирец получил тяжелый перелом ноги на нечищеном тротуаре по улице Кропоткина. Мужчине вставили в ногу три штифта. Полгода юрисконсульт провел на костылях, его травмированная нога стала короче.

После перелома врачи поставили три штифта в кость. Фото: Предоставлено Виталием Лобанковым

УСТАНОВИЛИ В НОГУ ТРИ ШТИФТА

Несчастный случай произошел около 8 часов утра 1 декабря 2021 года. 53-летний Виталий Лобанков шел от улицы Рельсовой к метро «Гагаринская» по обледенелому тротуару улицы Кропоткина, у дома № 96 по Красному проспекту поскользнулся и упал на левый бок. Встать уже не смог. Виталий стал звонить дочери - через пару минут девушка была на месте и вызвала такси. Вдвоем они поехали в травмпункт ГКБ № 1, там сделали рентген. У мужчины обнаружили закрытый перелом шейки левого бедра со смещением отломков и закрытый перелом левой лучевой кости с умеренным смещением отломков.

- Врачи решили делать операцию, а не ставить протез. Установили в ногу три штифта в месте перелома. Я был прикован к постели фактически полгода, мог вставать и ходить с помощью костылей, опираясь только на правую ногу. Спустя три недели меня выписали домой под наблюдение травматолога по месту жительства. В поликлинику я ходил более полугода на костылях, с трудом поднимался на 5-й этаж без лифта. Затем врачи прописали трость, с которой я хожу до сих пор, - рассказал КП-Новосибирск Виталий Лобанков.

Будучи в больнице, мужчина не стал терять время и начал писать жалобы в прокуратуру, управление МВД и мэрию через Госуслуги с требованием провести проверку. Только 28 марта пришел ответ за подписью начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, что тротуары якобы чистились в соответствии с графиком работ и в установленные сроки. Однако проверка прокуратуры выявила, что тротуар чистили с нарушением ГОСТа: с наличием зимней скользкости, без противогололедных материалов.

- Потерпевший заявил иск в суд о возмещении утраты заработной платы в период нетрудоспособности - более 200 тысяч рублей - и компенсацию морального вреда - миллион рублей, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ольга Педрико.

Мужчина в 52 года сдал ГТО, а теперь ходит с тросточкой. Фото: Предоставлено Виталием Лобанковым

ВСЮ ЖИЗНЬ ХОДИТЬ С ТРОСТОЧКОЙ

Виталий объяснил: согласно постановлению Совета депутатов города Новосибирска уборка тротуаров и придомовых территорий должна производиться до 8 часов утра. Тротуар находится на муниципальной территории, поэтому ответчиком должна выступать обслуживающая организация - МКУ «ДЭУ-1».

- Я всю молодость занимался мотокроссом, но даже в тот период не получал таких травм. В 52 года сдал нормативы и получил золотой значок ГТО, а после этой травмы врачи дают прогноз, что возможно укорочение ноги, есть искривление костей таза. Возможно, необходима будет еще одна операция для протеза. Есть риск, что всю жизнь буду ходить с тросточкой, - говорит Виталий Лобанков. - Точку в этом деле поставит суд.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, какую позицию занимают там.

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