«Пойду в суд»: новосибирец сломал руку и бедро из-за гололеда

На тротуаре образовалась наледь. Фото: предоставлено Виталием ЛОБАНКОВЫМ

53-летний житель Новосибирска Виталий Лобанков оказался в больнице из-за гололеда. Серьезные неприятности и длительный больничный ему принес рядовой поход на работу рано утром 1 декабря. Маршрут был давно известен, и ничего не предвещало беды.

— Я переходил дорогу, а на ней лед. Поскользнулся и упал. Ко мне подбежали прохожие и стали поднимать. Я облокотился на заборчик и позвонил дочке. Она тут же прибежала ко мне, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший Виталий Лобанков.

Мужчина вызвал такси и поехал вместе с дочерью в больницу. Из-за шока и стресса он не чувствовал боли и надеялся, что утреннее происшествие обойдется только ушибами.

— Врачи сделали рентген и сказали, что мне придется у них задержаться: сломаны шейка бедра и лучевая кость на левой руке. Меня положили в больницу, сказали, что будут оперировать, — говорит мужчина.

По словам новосибирца, его до сих пор не прооперировали. В травматологии слишком много людей, попавших туда по схеме «шел — упал — очнулся — гипс».

— Я времени зря не терял. Написал заявление в прокуратуру, обращение в мэрию и Роспотребнадзор. Хочу, чтобы органы провели проверку и выяснили, почему этот участок не был ничем обработан, — объясняет сибиряк. — Кстати, в тот же день, когда я упал, моя дочка днем поехала и сфотографировала это место.

Виталий намерен после выписки из больницы подать иск в суд на собственника этого участка земли.

— Я юрист, поэтому уже представляю, как будет проходить разбирательство, — добавляет Виталий Лобанков. — Составлю обоснование, приложу все необходимые документы. Да и компенсация будет зависеть от расходов на лечение и его длительности. Кроме того, неизвестно, как пройдет операция и что для нее понадобится.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области. Там объяснили, что именно стоит сделать в данной ситуации пострадавшему из-за гололеда.

— Скорее всего, это муниципальная дорога. Мужчине нужно написать обращение в администрацию того района, где это произошло, и в мэрию. Далее специалисты будут проводить проверки, — сообщили КП-Новосибирск в инспекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber