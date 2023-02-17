Лицо Барби, мускулы Кена: как изменилась жизнь девушки с кукольным лицом и силой пятерых мужиков

Никто не скажет, что эта милая девушка сможет поднять больше сотки. Фото: Ева БОЛЯРСКАЯ/Татьяна ИСКРА

Светлане Абрамовой 23 года, и она занимается многофункциональным многоборьем. И неизменно удивляет окружающих своей внешностью: лицо - как у прекрасной куколки, а вот тело - как у атлета-бодибилдера. Она тягала железо, тренировалась в зале по 6 часов и довела себя до нервного истощения, к тому же сорвала спину и повредила колени. Но выкарабкалась. «Я же сильная», - говорит Света, снова поднимая штангу.

ПРОВОДИЛА ПО 6 ЧАСОВ В ЗАЛЕ

КП-Новосибирск писала про Светлану. Тогда она привлекла внимание своей неформальной внешностью. На фотографиях в соцсетях настоящая милашка, девочка-конфетка. Но все, что ниже плеч, вторая - брутальная сущность.

Любовь к спорту у девочки появилась в школе. Мама привела дочку в фитнес-клуб рядом с домом. Групповые занятия плавно переросли в индивидуальные с тренером. Света так увлеклась, что не заметила, как буквально поселилась в зале. Она не чувствовала усталости и готова была тягать штангу круглосуточно. Сама не могла сказать себе стоп, а тренер, видимо, не подумал, что надо предостеречь девушку.

Девушка принимала участие в соревнованиях. Фото: предоставлено Светланой Абрамовой

- В 2019 году я выступила на чемпионате России по функциональному многоборью, в 2020-м выступала на этом же чемпионате, только в категории для взрослых. И после этих соревнований у меня начались проблемы со здоровьем, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Абрамова, спортсменка.

Организм давно подавал Светлане тревожные сигналы. По утрам у девушки ныла поясница до такой степени, что она не могла встать с кровати. В психологическом плане тоже стало очень тяжело: по любому поводу появлялись слезы. Девушка начала заедать стресс сладким, тут же полезли прыщи, фигура поплыла. Видимо, не выдерживала и нервная система, ведь девушка проводила в зале по 6 часов и более.

- Я считала, если хочу побеждать, то надо тренироваться 24/7. О восстановлении даже не задумывалась. В итоге у меня произошел перелом надколенника, воспаление, перегруженные мениски. Постоянно был высокий пульс, спать почти не могла, - вспоминает девушка. - Это все - результат общей перетренированности.

«Я ДОВЕРИЛА ЕМУ СВОЕ ТЕЛО!»

Светлана признается, что ее тело было полностью разбалансировано. Ей пришлось пройти долгий путь восстановления. Все это время наша героиня сидела дома и отдыхала, параллельно искала нового тренера, который помог бы исправить старые ошибки и найти баланс в нагрузках.

- Как ни странно, с новым тренером мы работали дистанционно. Он заметил все мои ошибки в движениях, которые отчасти и привели к воспалениям и травмам. Именно на его тренировках выяснилось, что я сильно наклоняю таз вперед, из-за чего смещается центр тяжести и перегружаются связки и суставы. Учил делать комплексы упражнений медленно, не торопиться, учил прислушиваться к своему телу. В общем, я начала осознанно подходить к любому движению, а не просто тягать штангу, как раньше, - объясняет спортсменка.

На восстановление девушке потребовалось два года. Фото: предоставлено Светланой Абрамовой

Сначала Света винила во всем прошлого тренера. Ведь он даже не предупредил о таких последствиях. Но через некоторое время поняла, что никто, кроме нее самой, не может ответить за ее же тело.

Также девушка проработала все свои проблемы с психологом, чтобы не зависеть от сладкого и снова научиться получать удовольствие от жизни.

- Я начала заниматься танцами. Мне понравилось, как тело переключается, включаются новые мышцы, появляются новые движения. Тренировки продолжаю, но уже не так ударно, как раньше, - делится успехами спортсменка. - Плюс работаю тренером, помогаю людям не совершать моих ошибок, занимаюсь с беременными, восстанавливаю людей после травм. Еще тренировала нашу сборную по сноубордингу перед Олимпийскими играми.

Светлана тренирует беременных. Фото: предоставлено Светланой Абрамовой

В планах - продолжить вести тренировки с осознанным подходом:

- Мой главный совет девушкам, которые занимаются в зале и поднимают штанги: не делайте это бездумно! Нагрузка должна быть правильной, иначе можно лишь навредить.

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