Девушка с кукольным лицом и силой пятерых мужиков: сибирячка полностью изменила свое тело ради спортивных соревнований

Свете Абрамовой 21 год, она учится в педуниверситете на факультете физической культуры. Смотришь ее «Инстаграм» и диву даешься: личико ангельское - словно принцесса из мультика, но все, что ниже, как будто от Терминатора. В становой тяге девушка может поднять 155 кило! Пока ее сверстницы скучают по дискотекам и тусовкам, Светлана тренируется, стремясь добиться спортивных высот в функциональном многоборье и кросс-фите. Всего за год девушке удалось набрать форму и отобраться для всероссийских соревнований, стать мастером спорта по армлифтингу и при этом полностью измениться внешне. КП-Новосибирск спросила у спортсменки, не вызывают ли такие перемены проблем со здоровьем и что она будет делать, если встретит хулиганов в подворотне.

Спортом Светлана увлеклась в выпускном классе. Фото: предоставлено героем публикации.

Попадание в серьезный силовой спорт для Светы было довольно случайным - она никогда не увлекалась ни одним из видов спорта. Занималась танцами, училась в музыкальной школе и собиралась стать преподавателем истории. Все изменил один поход в фитнес-клуб.

- Примерно за полгода до окончания школы мама привела меня в фитнес-клуб рядом с домом. Я сходила на групповые занятия, и тренер предложил персональные. Тогда я еще не представляла, что такое функциональное многоборье и кросс-фит, но потихоньку начала заниматься и втянулась, - признается наша героиня. - Потом поняла, что хочу участвовать в соревнованиях, и загорелась этой идей.

Сдала ЕГЭ на пятерки и решила рвануть в большой спорт. Фото: предоставлено героем публикации.

Случайное знакомство с миром спорта круто изменило судьбу девушки: сдав ЕГЭ по истории на 72 балла, а по русскому языку - на 86, отличница вместо исторического факультета выбрала физкультуру и теперь хочет стать не преподавателем истории, а тренером мирового уровня. Девушка твердо решила связать свою жизнь со спортом, и сегодня каждый ее день четко расписан по графику тренировок…

- Наш вид спорта еще достаточно молодой - в прошлом году прошел только первый чемпионат России по функциональному многоборью, я выступала среди юниоров. Вообще, пока никто из атлетов на этом особенных денег не зарабатывает. Но я надеюсь, что этот вид спорта будет развиваться.

Милая девушка даст фору любому взрослому мужику. Фото: предоставлено героем публикации.

- Что такое функциональное многоборье?

- Оно включает в себя спортивную гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику, плавание. Я слышала, что люди боятся этого: можно «перекачаться», что-то еще… Но «перекачаться» не так-то просто. Я тренируюсь несколько раз в неделю для здоровья, а не для чего-то такого. Тренер распределяет нагрузку - есть и восстановительные циклы. Работаем в зависимости от моего самочувствия.

Одноклассники, когда видят ее на улице сегодня, округляют глаза. Фото: предоставлено героем публикации.

- Но вы довольно серьезно изменились… Это из-за тренировок? Или есть еще какая-то специальная диета?

- Вообще, что касается моего прогресса, это редкость. Очень большую роль играет генетика. Многие занимаются столько же, сколько я, но у них прогресс не такой. Мы все ведь разные, поэтому по-разному реагируем на физическую нагрузку. Я раньше вообще не занималась ни силовыми видами спорта, ни легкой атлетикой, а пошла - и у меня начались перемены. Но, естественно, я очень много внимания уделяю питанию.

На соревнованиях эта куколка показывает высший класс. Фото: предоставлено CrossFitt.

- Поделитесь секретом. Может, вы по две курицы с утра съедаете?

- Делаю акцент на углеводах - они составляют порядка 60 процентов моего рациона. И еще много жиров. Все боятся углеводов и жиров, поскольку считают, что от них толстеешь, но это не так. Жиры - наше все. С утра я, как бы это странно ни звучало, ем яичницу с бананом. Это очень вкусно.

- Наверняка многие считают, что с такими тренировками возникают проблемы со здоровьем, выработкой гормонов?

- У меня все хорошо. Я слежу за своим здоровьем, регулярно сдаю анализы. Если что-то не так с организмом - это чувствуется, в том числе и во время тренировок. Подобные проблемы на самом деле больше характерны для тех, кто занимается фитнес-бикини: перед соревнованиями они садятся на жесточайшую диету, а это дикий стресс для организма. Моришь себя голодом, тренируешься, а потом обжираешься - и организм просто не справляется с такой нагрузкой. В межсезонье спортсмены сильно меняются, потому что гормональная система просто говорит: «До свидания!»

Некоторые удивляются, как такая миловидная барышня может быть настоящей «машиной». Фото: предоставлено героем публикации.

- А вы постоянно в такой форме?

- Да, это мой стиль жизни, я не ограничиваю себя в чем-то специально. Мне просто нравится есть здоровую еду и чувствовать себя хорошо. Это просто стиль жизни. Даже если ты не выступающий спортсмен, чувствовать себя хорошо, думаю, каждый хочет.

- Как изменилась ваша внешность за то время, пока занимаетесь спортом? Может, гардероб пришлось менять?

- Я была тростиночкой, рученьки такие маленькие... Но сейчас я на фотографиях выгляжу больше, чем в жизни. С размером одежды на самом деле все в порядке. Мне нравится, как я выгляжу. Я всегда выбирала спортивный стиль одежды, но сейчас, если куда-то собираюсь, стараюсь надеть платье или юбку.

Несмотря на суровое увлечение спортом, Светлана не потеряла женственности. Фото: предоставлено героем публикации.

- Парни не боятся?

- Нет. Я общаюсь с теми, кто тоже в этой тусовке - в спорте, поэтому нет каких-то проблем.

- Может быть, вы какого-нибудь хулигана успели замочить?

- К счастью на меня никто не нападал. Но если что, я быстро бегаю - убегу, драться не буду.

- А не боитесь, что спугнете настоящую любовь?

- Не боюсь. Если есть человек, который мне предназначен судьбой, то все будет хорошо. Я за отношениями не гонюсь, да и цели в жизни у меня другие. Одна из важных - крепкая семья с человеком, близким по духу.

Здесь можно увидеть разницу: какой девушка была и какой стала. Фото: предоставлено героем публикации.

КОНКРЕТНО

Параметры девушки

- Рост - 159 см

- Вес - 66,5 кг

Физподготовка

- Становая тяга - 155 кг

- Присед - 115 кг х 3

- Фронтальный присед со штангой на груди - 105 кг

- Толчок со стоек - 95 кг

- Рывок - 65 кг

- Приседание со штангой над головой - 80 кг

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