«Я оглох, у меня потекли слезы»: школьник рассказал, как вытаскивал людей из-под завалов после взрыва дома в Новосибирске

Скромный подросток помогал спасать людей, а потом пошел на уроки. Фото: Предоставлено родителями\\ Вячеслав АШУРКОВ

Новосибирский школьник Костя Маняшин спас женщину во время взрыва газа в доме на улице Линейной - помог ей выбраться через окно. От взрыва он оглох на одно ухо, но понял это уже после ЧП, когда сидел на уроке. Да, мальчишка сразу после взрыва просто отправился в школу. «А что тут такого?» - не понимает нашего удивления Костя.

Школьник шел мимо второго подъезда, когда прогремел взрыв. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

УСЛЫШАЛ КРИКИ О ПОМОЩИ И ПОБЕЖАЛ

Утром 9 февраля десятиклассник Костя вышел из метро «Гагаринская» и поспешил на уроки в гимназию № 9. Решил срезать по дворам и пошел по тропинке вдоль дома № 39 по улице Линейной. Взрыв прогремел в 7.39, десятиклассник как раз шел мимо второго подъезда.

- Когда рвануло, я присел и закрыл лицо руками. Мне показалось, что в меня полетели стекла. В первую минуту был шок. На 10 - 15 секунд я оглох, у меня потекли слезы. Я отошел от здания. Рядом со мной появилась какая-то женщина, стала звонить 112, а я побежал смотреть номер дома. В этот момент услышал крики о помощи, - рассказал КП-Новосибирск Костя Маняшин.

Школьник вбежал в третий подъезд, он был разрушен наполовину. Лестничный пролет цел, но с одной стороны квартиры на месте, а с другой - руины. Мальчик начал стучать в двери и кричать о пожаре. Четвертый и пятый этаж уже заволокло дымом, и Костя решил помочь пяти-шести мужчинам-добровольцам.

- Мы стали искать людей, нашли девушку под завалами третьего подъезда. Я смог дотянуться до нее, но вытащить ее не получилось. Я немного поговорил с ней, сказал, что все будет хорошо и ее обязательно спасут. Она нас услышала. Под куском арматуры мы нашли мужчину, я держал арматуру, пока другие вытаскивали человека. Он был весь обгоревший и дымился, - вспоминает Костя Маняшин.

Костя готовится к поступлению на IT, а сейчас сдает норм ГТО. Фото: Предоставлено родителями

Через 10 минут после взрыва на место прибыли спасатели и добровольцы, им сразу указали на ту девушку. Правда, чтобы достать ее, нужен был кран, поэтому момент спасения был на какое-то время отложен. Пожарные начали тушить огонь. Сотрудники МЧС сказали, что мужчина, которого несколько минут назад вытащили из-под завалов, скончался.

- Мы же побежали спасать женщину из второго подъезда. В ее квартире обрушились перекрытия, и она не могла выйти. Это был первый этаж, меня подсадили, и я помог ей собрать вещи, а потом вылезти через окно, - продолжает Костя Маняшин.

После этого школьник огляделся вокруг. Полиция уже стала оцеплять территорию, подросток понял, что прибыло много спасателей. К тому же он сильно замерз и решил уже идти в школу.

К концу урока Костя понял, что не слышит левым ухом и у него сильно болит бок. Он позвонил родителям, так и попал на осмотр к врачу. Кроме оглушения на одно ухо, ничего серьезного. Через пять дней слух восстановился.

Костя не ищет славы в ЧП и говорит, что выполнил гражданский долг. Фото: Предоставлено родителями

СРЕДНЕГО РОСТА, ПЛЕЧИСТЫЙ И КРЕПКИЙ

- Мне каждую ночь снится момент взрыва, как в замедленной съемке, - признался в разговоре школьник-спасатель. - Но мне не страшно. Все хорошо. Друзья поддерживают, всегда готовы поговорить.

Что же это за парнишка - Константин Маняшин? Ему 17 лет, учится в 10 «А» классе гимназии № 9, причем его класс специализированный - с волонтерским уклоном. Дети часто проводят экоакции, собирают крышечки, макулатуру и помогают пожилым людям. Через неделю Костя планирует сдать нормативы ГТО на Всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне», а через год - сдать ЕГЭ и поступить на IT-факультет в НГУ или НГТУ. Школьник занимается лыжами в Центре зимних видов спорта, на «Лыжне России - 2023» занял шестое место в своей категории.

- Мне кажется, самое первое, что мне помогло в момент взрыва, - наши уроки ОБЖ. Есть избитая фраза: я действовал так, как считал нужным. Не знаю, что еще добавить. В школе все знают, что произошла настоящая трагедия, собирают гуманитарную помощь потерпевшим. Я не считаю себя героем - без помощи тех мужчин я мало что мог бы сделать. Нет в этом славы, я просто выполнил свой гражданский долг, - говорит Костя Маняшин. - Любой из моих друзей на моем месте поступил бы так же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оглох на одно ухо, спасая людей»: школьник вытаскивал из-под завалов жильцов дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Школьник оглох на одно ухо, спасая людей из-под завалов на Линейной, 39 в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber