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6 ноября 2022 10:44

«Цербер» наступает: новосибирский инфекционист рассказал, чего ждать от нового штамма коронавируса

Новосибирский инфекционист рассказал, чего ждать от нового штамма коронавируса «цербера»
Надежда РЫЖКИНА
Новый штамм коронавируса заразнее предыдущих.

Новый штамм коронавируса заразнее предыдущих.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пациенты перестали массово сдавать ПЦР-тесты, ковид давно воспринимается, как обычные ОРВИ. Между тем в России появился новый вариант ковида, который прозвали «цербером». Новосибирский врач-педиатр, инфекционист Андрей Поздняков рассказал, чего ждать от нового штамма и как лечиться, если его обнаружили у вас.

БУДЕТ ПОРАЖАТЬ ВСЕХ

Новый «цербер», он же В.Q1.1, — это ответвление от BA.5, одного из повидов «омикрона». Наградили таким прозвищем штамм не просто так — он сверхзаразен.

— Разница между «цербером» и начальным штаммом «омикрона» в том, что первый гораздо легче обходит защиту антител. Соответственно, он будет поражать и иммунизированных, то есть уже вакцинированных и переболевших. Сейчас идет вспышка в Европе, вспышка амбулаторных случаев. При этом реанимации не заполнены, масштабного всплеска осложнений нет. Возможно, такое будет и в России, и в Новосибирской области, но это все будет амбулаторный этап, — объяснил КП-Новосибирск Андрей Поздняков.

По словам инфекциониста, симптомы у «цербера» как у обычной простуды: кашель, насморк, температура, интоксикационный синдром (сильная усталость, потливость и потеря массы тела — Прим. ред.). Потеря запаха и вкуса встречаются редко.

«КАРТИНА БУДЕТ НЕ ИСТИННАЯ»

Хотя этот штамм ковида более заразный, скорее всего, в сводках оперативного штаба Новосибирской области не появятся цифры в сотни и тысячи заболевших каждый день.

— Возможно, люди начнут заболевать чаще. Но выявлять этот штамм ковида чаще не будут. Сейчас выявляемость в России невысока по простой причине: сейчас этиологическую диагностику, то есть диагностику до расшифровки вируса, оставили только для стационарных случаев. Взять 2021 год: тогда мы обследовали всех встречных и поперечных, сегодня же такого не делается. С клинической точки зрения это правильно. Но с точки зрения того, какие мы будем видеть цифры, конечно, картина будет не истинная. Мы истинную картину уже не видим, — рассказ КП-Новосибирск инфекционист.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ «ЦЕРБЕРА»

— Какой-то специфики болезни, вызванной штаммом «цербер», никто не отмечает. При лечении надо избавляться сугубо от симптомов. Это в том случае, если человек изначально имеет средний уровень здоровья и болеет легко. Но если он переносит болезнь тяжело, то можно применять фавипиравир и арепливир — это рецептурные препараты конкретно для лечения COVID-19, — говорит Андрей Поздняков.

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