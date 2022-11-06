«Цербер» наступает: новосибирский инфекционист рассказал, чего ждать от нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса заразнее предыдущих. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пациенты перестали массово сдавать ПЦР-тесты, ковид давно воспринимается, как обычные ОРВИ. Между тем в России появился новый вариант ковида, который прозвали «цербером». Новосибирский врач-педиатр, инфекционист Андрей Поздняков рассказал, чего ждать от нового штамма и как лечиться, если его обнаружили у вас.

БУДЕТ ПОРАЖАТЬ ВСЕХ

Новый «цербер», он же В.Q1.1, — это ответвление от BA.5, одного из повидов «омикрона». Наградили таким прозвищем штамм не просто так — он сверхзаразен.

— Разница между «цербером» и начальным штаммом «омикрона» в том, что первый гораздо легче обходит защиту антител. Соответственно, он будет поражать и иммунизированных, то есть уже вакцинированных и переболевших. Сейчас идет вспышка в Европе, вспышка амбулаторных случаев. При этом реанимации не заполнены, масштабного всплеска осложнений нет. Возможно, такое будет и в России, и в Новосибирской области, но это все будет амбулаторный этап, — объяснил КП-Новосибирск Андрей Поздняков.

По словам инфекциониста, симптомы у «цербера» как у обычной простуды: кашель, насморк, температура, интоксикационный синдром (сильная усталость, потливость и потеря массы тела — Прим. ред.). Потеря запаха и вкуса встречаются редко.

«КАРТИНА БУДЕТ НЕ ИСТИННАЯ»

Хотя этот штамм ковида более заразный, скорее всего, в сводках оперативного штаба Новосибирской области не появятся цифры в сотни и тысячи заболевших каждый день.

— Возможно, люди начнут заболевать чаще. Но выявлять этот штамм ковида чаще не будут. Сейчас выявляемость в России невысока по простой причине: сейчас этиологическую диагностику, то есть диагностику до расшифровки вируса, оставили только для стационарных случаев. Взять 2021 год: тогда мы обследовали всех встречных и поперечных, сегодня же такого не делается. С клинической точки зрения это правильно. Но с точки зрения того, какие мы будем видеть цифры, конечно, картина будет не истинная. Мы истинную картину уже не видим, — рассказ КП-Новосибирск инфекционист.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ «ЦЕРБЕРА»

— Какой-то специфики болезни, вызванной штаммом «цербер», никто не отмечает. При лечении надо избавляться сугубо от симптомов. Это в том случае, если человек изначально имеет средний уровень здоровья и болеет легко. Но если он переносит болезнь тяжело, то можно применять фавипиравир и арепливир — это рецептурные препараты конкретно для лечения COVID-19, — говорит Андрей Поздняков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три неожиданных вывода вирусологов о коронавирусе, которые еще два года назад казались невозможными

Новосибирский врач Поздняков рассказал, как сейчас болеют ковидом (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер