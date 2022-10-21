Три неожиданных вывода вирусологов о коронавирусе, которые еще два года назад казались невозможными

Ученые считают, что период вспышек ковида - каждые три месяца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пандемия коронавируса длится уже больше двух лет. Человечество пережило «дельту», «омикрон» и прочие мутации. Что будет дальше и стоит ли бояться? Новосибирский врач-педиатр, инфекционист Андрей Сергеевич Поздняков рассказал, как сегодня люди болеют ковидом. И развеял три главных мифа: еще некоторое время назад об этом серьезно рассуждали вирусологи, но их гипотезы не подтвердились.

ЭТО НЕ СЕЗОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Раньше многие вирусологи по всему миру предполагали и надеялись, что «корона» станет сезонным заболеванием, чем-то вроде обычной ОРВИ - неопасной инфекцией, которая активизируется осенью и в периоды оттепели. Андрей Поздняков говорит, что надежды не оправдались.

- Давайте вспомним: пики по заболеваемости были осенью в 2020 - 2021 годах, а потом картину испортил штамм «дельта», это был жаркий июнь - июль. Вовсе не сезонные для ОРВИ месяцы. Вспоминаем и январь, когда к нам пришел «омикрон» и появилась масса заболевших в день. Поэтому - нет, ковид - это не сезонное заболевание, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Поздняков.

БОЛЕЕМ УЖЕ РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА

Раньше считалось, что иммунитет защищает переболевшего человека на полгода. Сейчас врачи и ученые видят, что у вспышек есть своя система, период примерно каждые три месяца.

- Сейчас видно, что ковид имеет свою периодичность. Она связана с тем, как давно люди массово болели и приобретали коллективный иммунитет. Проходит вспышка, все болеют, вакцинируются, и постепенно происходит затухание. Но через три месяца иммунитет снижает ответ на вирус, и происходит новый подъем. Сейчас такие циклы стали очевидны, - объясняет врач.

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ В ПЕРВЫЙ РАЗ

У кого-то от «короны» остается заложенность носа, другие месяцами не чувствуют запахов и вкусов, третьи маются с головной болью и жалуются на рассеянное внимание, дикую усталость. Хорошо, если органы не стали отказывать один за другим. Все это врачи называют кратко и емко: «постковидный синдром». Он остается со многими переболевшими на продолжительное время. Страшно было представить, что будет с человеком, который заболеет второй раз. Неужели снова паросмия, туман в голове и так далее? Сначала думали - да. Но сейчас врачи видят, что постковидный синдром встречается реже и переносится легче.

- Новых вариаций постковидного синдрома я не встречал. Плюс ко всему новые случаи ковида садятся уже на иммунизированную почву, повторно заболевшие не так восприимчивы к последствиям. Их иммунитет быстро срабатывает на вирус и не дает ему оказать действие в полной степени, как в первый раз, - прокомментировал КП-Новосибирск врач.

Получается, что в большинстве случаев повторно ждать постковида не стоит. Также Андрей Поздняков отмечает, что этот синдром можно скорректировать терапией, а у некоторых он проходит сам и в будущем уже не вернется.

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