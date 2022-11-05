«Работал аниматором, ему было сложно»: брат Павла Прилучного рассказал о неизвестном детстве кинозвезды

Павел начинал карьеру актера в Новосибирске. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Самый известный «мажор» российского кинематографа отметил свое 35-летие. В эти дни мы решили вспоминть, с чего начинался путь актера. КП-Новосибирск удалось связаться со старшим братом Павла Прилучного, Сергеем.

Сейчас Сергей живет в Москве, у него большая семья, пятеро детей. Он поддерживает отношения с братом, но не так словоохотлив, как младший Прилучный, возможно, просто не привык общаться с журналистами. Тем не менее он рассказал об интересных эпизодах из детства Павла.

- Сергей, все друзья Павла говорят, что в школьные годы он равнялся на вас, как на старшего. В чем это проявлялось?

- У нас довольно большая разница - 13 лет. Скорее всего, у нас уже были не детские отношения, а взрослого и ребенка. Да, Павел на меня равнялся, повторял за мной. Например, прически такие же делал, как у меня.

Павел с братом и мамой. Фото: соцсети

- Хлопот не доставлял, не приходилось за него в школе заступаться?

- Обычный парень был, не заучка, не заморыш. Все было в одной поре.

Павел жил в Бердске. Фото: соцсети

- Ваш брат частенько рассказывает, что подрабатывал в детстве: мыл машины, черепашек продавал. Помните это время?

- Все мы в детстве подрабатывали. Время такое было. Паша не исключение. В Новосибирске брат в театральных подстановках участвовал, ему за это платили. Был аниматором в клубах: играл каких-то персонажей там. А про черепашку одну помню… Это было в раннем детстве. Он ее купил, принес домой, а мама сказала: «Не нужна она нам». Поэтому Паша продал эту Тартиллу.

- Еще друзья Павла говорили, что после выхода спектакля «НЭП» в «Глобусе» у молодых актеров выросла популярность среди девочек. Были ли у Павла поклонницы?

- Да, я помню, что мама жаловалась мне, что двери и подъезде разрисовывали. Наверно, там были и любовные послания.

После выхода спектакля у Павла появились поклонницы. Фото: предоставлено пресс-службой театра «Глобус»

- Когда Павел перебрался в Москву ему ведь было непросто. Как думаете, что ему помогло?

- Ему было сложно. Ребенок был один в большом городе, без поддержки, кругом чужие люди. Но он молодец, справился. И все чего добился – добился сам. Там было миллион попыток: он постоянно ходил на пробы, отправлял резюме.

- Вы сейчас живете в Москве. Ходите на спектакли Павла?

- Я ходил на все выступления брата. Я испытываю гордость за его успехи. И сейчас это чувство постоянно со мной.

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