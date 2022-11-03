«Ломал лед, чтобы выбраться»: очевидцы рассказали, как погиб парень, спасая друга из озера

Парень выбежал на лед, чтобы спасти друга. Фото: предоставлено местными жителями/соцсети

Друг утонувшего 17-летнего школьника в селе Каменка рассказал подробности трагедии. ЧП произошло поздним вечером на озере. Как оказалось, парень спасал своего друга из воды, но в итоге погиб сам.

- Вадим* и Андрей* дружили девять лет, в школе еще познакомились. Хорошие друзья были, не разлей вода просто, - рассказал КП-Новосибирск парень. – Мы в тот вечер возвращались домой. Вадим напился из-за девушки своей и зачем-то пошел на лед. Тот хрустнул, Вадик провалился…

Андрей, не раздумывая, рванул на помощь другу.

- У Вадима паника началась, и он потащил Андрея за собой. В итоге Андрей оказался под водой. Он начал лед ломать, чтобы выбраться, но не получалось. Я позвонил во все службы, остановил прохожего, попросил помощи. Мужчина успел вытащить только Вадима, подобрался к нему с деревяшками, - описывает прошлую ночь парень.

Тело парня из воды уже доставали спасатели.

- Специалисты аварийно-спасательной службы Новосибирской области обнаружили молодого человека без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Региональный СК начал доследственную проверку по факту ЧП.

* Имена героев изменены

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