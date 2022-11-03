«Оказались на льду из-за девушки»: под Новосибирском подросток утонул, спасая друга

Школьник спасал друга. Фото: соцсети

Трагедия произошла в селе Каменка Новосибирской области: подросток утонул, спасая друга. О том, что происходило за несколько минут до гибели 17-летнего школьника, рассказала его мама.

- Они с компанией возвращались домой, было около половины одиннадцатого вечера. Вместе с сыном был еще один мой ребенок - его младший брат. Как они оказались на льду, пока не знаю, еще не говорила с детьми, - рассказала КП-Новосибирск мама утонувшего парня

По словам сельчан, по дороге домой компания оказалась на местной дамбе.

- Там летом собираются и прыгают с нее, а зимой там делать нечего. Ребята были там ночью. Один парень из-за девушки пошел на лед и провалился. На спор это было или нет, неизвестно, - рассказал КП-Новосибирск местный житель.

В один момент парень провалился и начал тонуть. Школьник бросился спасать друга, но утонул сам.

- Мой ребенок, получается, человека спас, - говорит мама мальчика.

К делу подключился региональный СК. Они начали проверку по факту случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер