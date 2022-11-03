Владельцев новосибирской обувной фабрики, в здании которой погибли 10 человек, оставили на свободе

На скамье подсудимых оказались отец и сын Мамедовы – Василий и Андрей – и Александр Меновщиков (на фото слева).

Искитимский районный суд поставил точку в деле о масштабном пожаре на обувной фабрике под Новосибирском, в результате которого погибли десять человек. Трагедия произошла во время январских праздников в 2018 году. Больше трех лет суд изучал собранные следователями материалы.

На скамье подсудимых оказались отец и сын Мамедовы – Василий и Андрей – и Александр Меновщиков. Хозяина помещения и двоих руководителей компании «Обувь-НСК» привлекли к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности и пренебрежение противопожарными требованиями, которые привели к трагическим последствиями.

- Эксплуатировали производственное помещение с нарушениями правил пожарной безопасности, в результате чего произошел пожар, в результате которого погибли 10 люди, в том числе иностранные граждане, привлеченные для работы в цеху. Это граждане Китая и Киргизии, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник Искитимского межрайонного прокурора Сергей Сердюков.

ЧП на обувной фабрике в поселке Чернореченский произошло рано утром 4 января 2018-го. Не смотря на праздники, на смену вышли почти сорок человек. После длительного простоя необходимо было запустить производственную линию.

- Поставили новый конвейер, ну и что-то пошло не так. Произошло возгорание. Сначала, как я слышал, пытались сами потушить, но не пошло. Там все хорошо было с выходами, я не знаю, как там люди остались - забаррикадированы как-то, - рассказал журналисту КП-Новосибирск бывший работник фабрики Никита Киселев в день, когда случилось огненное ЧП.

- Да там закрытые выходы были вроде бы, как я слышала, коробками заставлены - отгрузки не было, - заявила КП-Новосибирск местная жительница, которая отказалась представиться журналисту.

Следователи говорят, что короткое замыкание проводки в бытовой комнате персонал обувной фабрики заметил далеко не сразу. А когда пламя уже вовсю бушевало - перекинулось на ограждения и утеплитель - рабочие приняли роковое решение:

- При возникновении пожара, со слов очевидцев, люди разошлись от очага, а потом десять человек бригады вернулись, чтобы первичными средствами пожаротушения ликвидировать на начальной стадии возгорание. Работники данного предприятия пытались самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны принимали меры к спасению имущества, - рассказывал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области в январе 2018.

Следователи комитета на основании заключений экспертов пришли к выводу, что само возгорание - случайность, а вот последствия пожара на совести конкретных людей.

- Наиболее вероятный очаг пожара находился в левом дальнем углу ангара склада готовой продукции в месте расположения отдельно выделенного бытового помещения. Причиной пожара в данном случае послужило тепловое проявление аварийного режима электрооборудования - перегрузка, короткое замыкание - с последующим возгоранием сгораемых материалов, - огласила судья выводы специалистов.

Все трое обвиняемых отрицали свою вину. В прениях их адвокаты настаивали на полном оправдании. А вот гособвинитель запрашивал реальные сроки.

Многостраничный приговор судья начала оглашать еще в среду, 2 ноября. Закончила утром 3 ноября. За гибель десяти рабочих трое человек в итоге отделались условными сроками.

Хозяина сгоревшего здания Василия Мамедова признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили два года лишения свободы. Его сыну Андрею - исполнительному директору уничтоженного огнем предприятия - и собственнику обувного бизнеса Александру Меновщикову за нарушение требований пожарной безопасности дали по три года условно.

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