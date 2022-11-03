«Откликается на имя и ест из моей тарелки»: новосибирец спас птенца воробья — птичка по преданности оказалась не хуже собаки

Своего нового питомца Андрей нашел еще птенцом. Фото: предоставлено Андреем Поляковым

Новосибирец случайно спас выпавшего из гнезда птенца воробья. Принес домой, стал кормить, поить и воспитывать. Нарекли пернатого Сеней, теперь он считает своего спасителя родителем. Ест с ним из одной тарелки, спит рядышком и охраняет компьютер от остальных домочадцев, когда хозяина нет дома. Об удивительной истории дружбы — в материале КП-Новосибирск.

АРСЕНИЙ ИЛИ КСЕНИЯ?

Новосибирец Андрей Поляков 8 лет вел блог, посвященный воробьям. Он ловил в объектив своей камеры неприметных городских пташек и сочинял про них коротенькие стишки. Весной 2022 года у мужчины начались проблемы со здоровьем, и фотоохоту пришлось свернуть. Андрей сильно расстроился, но ненадолго. Главного героя для новых постов он нашел буквально у себя под ногами.

Пока все еще непонятно, Сеня - это Арсений или Ксения? Фото: предоставлено Андреем Поляковым

— Я куда-то шел и увидел прямо на проезжей части воробья, еще совсем птенца. Он жался к поребрику. Рядом ни травы, ни деревьев, ни других воробьев. Пришлось забирать с собой — не бросать же малыша на произвол судьбы. Пока ехал со своей находкой, нашел в интернете какие-то правила по уходу, выкармливанию. Дома навел смесь по рецепту. Кажется, там были яйца, творог, еще что-то. И принялся кормить его из шприца. «Маму» во мне птенчик признал не сразу, даже клюв приходилось открывать с силой. Но уже на второй день он освоился и стал требовать еду чуть ли не каждый час, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Поляков.

Без чуткого присмотра Сени не удается даже поесть. Фото: предоставлено Андреем Поляковым

Фотограф назвал пернатого друга Сеней. Правда, есть один нюанс. До сих пор не получается понять, Сеня — это Арсений или все-таки Ксения?

— Обычно определить пол у воробьев можно после первой линьки. Тогда у самцов появляется «галстук». Но в нашем случае это полевой воробей, с пятнышками по бокам. С ними сложнее. Определить пол сможем только если Сеня снесет яичко. Кстати, самочки могут сделать это и без самцов, — поясняет новоявленный орнитолог.

КТО СПАЛ НА МОЕЙ ПОДУШКЕ?

Сеня оказался воробьем на редкость одаренным. Он откликается на свое имя и всюду следует за хозяином.

— Если сплю, может рядом на подушке устроиться. На плече у меня сидит, да и не только на плече — везде, где сидится. В руки только мне дается. Внимания порой требует очень ревностно. Скажем, если мне приспичило днем подремать, а у него настроение поиграть или поластиться, то залезет под одеяло, будет там крыльями хлопать и кусаться, — смеется Андрей.

К своему хозяину воробей очень привязался. Фото: предоставлено Андреем Поляковым

В квартире у новосибирца живут еще кошка и собака. С ними птичка научилась уживаться. Собака ревнует, но на воробушка не рычит. Кошка же иногда может лениво погонять лапой, но тоже соблюдает дистанцию.

Сеня же в благодарность чирикает для Андрея по утрам песенки, иногда шалит.

— Он очень любит купаться. У него есть своя ванночка, но милее всего ему купание в раковине с грязной посудой. Или в аквариуме, когда я его чищу. А еще, несмотря на полный рацион из специальных смесей для птиц, приправленный всякими жучками-червячками, Сеня периодически кусочничает со стола, — описывает нрав питомца Андрей. — Вообще, он любитель показать свой характер. Вот недавно мне дочка прислала видео, где он ее не подпускал к компьютеру: защищал девайс от посягательства в мое отсутствие.

Сеня любит купаться в раковине с грязной посудой. Фото: предоставлено Андреем Поляковым

В окно смотреть Сене, по словам его хозяина, нравится. Но улететь из полюбившейся ему квартиры воробей особо не пытается. Оно и понятно: кому же захочется покидать такое большое и гостеприимное гнездышко.

Иногда Сеня не против угоститься с хозяйского стола. Фото: предоставлено Андреем Поляковым

— Я вот всегда шутил, что с моей любовью к воробьям такую птицу надо дома заводить. Вот и дошутился: люблю этого пернатого безумно, — признается Андрей.

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