Нищие, бандиты и депутаты: фотограф снимает воробьев, которые похожи на людей

Говорят же - красив тот, кто любим... Может, поэтому обыкновенные воробьи на снимках сибиряка так необыкновенны? Андрей за годы фотоохоты на своих любимчиков научился ловить самые забавные моменты из их жизни. Снимков в архивах тысячи, самые забавные Андрей публикует в своих соцсетях и на собственном сайте про воробьиную жизнь. К каждой картинке придумывает маленький стишок - это придает его работам особое обаяние. Мы отобрали несколько фотографий из огромного архива автора, все они подписаны самим Андреем.

Я с аппетитом ем цветы, к губе прилипла крошка. Теперь не нужен мне букет - с другим гуляет крошка... Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

- Это началось лет пять назад, когда камеру купил. Увидел в Сети снимки птичек, когда каждое перышко видно, захотелось снять так же. Объектив приобрел по средствам. Решил тренироваться на воробьях - они же кругом, вертятся под ногами, - вспоминает новосибирец.

Да... процедура эпиляции мне неприятна, но очень я желаю выглядеть опрятно... Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Как только появились первые успехи, Андрей, как типичный новичок, начал активно выкладывать фото на один сайт фотолюбителей - хотелось же поделиться творчеством с другими. Но воробьи некоторым слишком быстро надоели. Может, потому что среди любителей пернатой красоты ценятся редкие виды… а тут серый, обыкновенный, посредственный герой. Один критик даже выдал автору: «Вместо того чтобы воробьев снимать, лучше бы в музей сходил».

Я провожу здесь следствие: наделал кто такое бедствие? Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

- Я человек дружелюбный - ответил рифмованной строчкой, что-то вроде: «Парни, где же вход в музей? Пропусти, я воробей». С тех пор повелось - карточки со своими задирами подписываю стишками. Получаются такие воробьиные истории, - рассказывает про запуск проекта фотохроники Андрей Поляков.

Не боюсь жары я вашей, солнце пусть печет - не страшно! У меня фонтан свой личный - чувствую себя отлично. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

За время «тренировок» фотограф прикипел к воробьям душой. Сам он называет свое хобби «ленивым» - героев ведь искать и караулить часами в засаде не нужно. Но с каким трепетом он о них говорит…

- Заметил: все воробьи как снежинки - одинаковых нет, - говорит Андрей. - Я люблю снимать портреты воробьев. На фото видны и их эмоции. Как выбираю героя? Просто. Смотрю на стайку - один обязательно выделяется, кренделя выдает. Например, зевает или песни петь пытается. За ним и слежу - этот воробышек точно какую-нибудь эмоцию выдаст.

В Первомайском сквере на Ивана Купала замечен был воробей, он обливал кого попало... Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Съемки проходят в разных местах, частенько - в Первомайском сквере. Фотограф подходит на расстояние 3 - 4 метра. Где стайка - там птицы смелее, подпускают ближе. Иногда Андрей берет с собой семечки для приманки, но признается: с ними неинтересно. Кто хочет снимать увлеченных едой птиц? Интереснее подглядывать за тем, что происходит само собой:

- Воробьи - разбойники, дерутся частенько. Птицы они социальные, у них общество свое, разборки регулярно происходят.

Ну что ты на меня уставился? Самой невинностью представился!!! Ты не смотри, что рост мой мал, видал в гробу таких я задавал... Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

- Голуби для них враги, - делится наблюдениями Андрей. - Могут малышей даже за шкирку взять. Есть у меня кадры, иллюстрирующие такое противостояние. Но на самом деле крупных драк не случается, а все истории, что я рифмую, - это мгновение. Вы читаете, вам кажется - здесь событие. На самом же деле - пара секунд. Щелкнул затвор - и воробей взмахнул крылом.

Мода, стиль манят меня - дома папа даст ремня... Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Характеры у воробьев разные, на снимках есть «профессиональные нищие», есть «бандиты», есть «депутаты» - типажи всех мастей. Автор говорит, какое настроение - такие и воробьи:

- Помню, 20 марта - это международный День воробья - я выходил на улицу и думал: «Сфотографирую, как воробей собирается на праздник, как празднует и как «напраздновался». Так и вышло - сначала в луже одного застал, потом чирикающего, а потом - разгильдяя, с виду будто пьяный. Так бывает - что нужно, то и снимаю.

Себя внимательно я изучаю, и что со мной, пока не знаю. Я «беляком» на свет родился. Быть может, папа провинился?.. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Если вспомнить про сравнение со снежинками, фотограф уверен: однажды он снимал несколько дней подряд одного и того же воробья. Понял это по расцветке. Этот экземпляр оказался «неправильным» - абсолютно белым. Видимо, какая-то мутация.

Подходящая изба, в ней уж точно счастлив я. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ

Андрей снимает воробьев день - через день. Пару дней нет вылазки - становится скучно:

- Тянет меня к ним. День не поснимаю - все, тянет. Зачем это нужно? Не знаю, просто интересно, они мне настроение поднимают. Мама моя может иногда весь вечер просидеть, рассматривая эти картинки. Все перелистает… Бывает, хохочет до слез. Да только ради этого и стоило начать этим заниматься. Правильно?