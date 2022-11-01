«Папа вытолкнул ее, сам остался»: школьница чудом выжила в утонувшей машине в Новосибирской области

39-летний мужчина (внизу) успел вытолкнуть дочь (вверху). Фото: Предоставлены родственниками девочки // ГИБДД по Чановскому району

ДТП случилось днем 28 октября в 13:30 автодороге Н-2934 «Таган-Новояблоновка», но его подробности стали известны только сейчас. По данным ГИБДД, 39-летний водитель «ВАЗ-2107» ехал из деревни в Таган в село Новояблоновка, в пути не справился с управлением и вылетел в кювет. «ВАЗ» опрокинулся на крышу и затонул в заполненной водой яме. Водитель - Михаил Салфеткин - погиб.

Автомобиль попал на кочку и вылетел в кювет. Фото: ГИБДД по Чановскому району

- В тот день я хотела вернуться с работы из деревни Яблоновка в родное село Таган на автобусе, но муж сказал, что заберет меня, уже выехал. Ехал на машине, купленной в подарок сыну – он ее отремонтировал и сел. Ехал вроде по ровной дороге. Но был гололед и уже на обочине попал в кочку, машина перевернулась. На крыше покатилась в воду, Миша успел вытолкнуть дочь в окно, а сам остался. Дочка позвонила вся в слезах: «Папа не выплывает», – рассказала КП-Новосибирск вдова погибшего Марина Салфеткина.

Михаил очень любил сына и дочь, помогал им с учебой. Фото: Предоставлено родственниками девочки

Женщина добавила – отец очень любил дочку и сына. Девочка учится в 9 классе, старший сын – в колледже.

- Был хорошим мужем и отцом, трудился официально на рыбном промысле, в селе работы нет почти. Я ему всегда говорила "Миша, оберегай детей". Спасибо, что внученьку спас, – сообщила КП-Новосибирск мама погибшего Мария Ивановна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском водитель «Жигулей» утонул вместе с машиной

По факту случившегося проводится доследственная проверка (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber