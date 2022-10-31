Под Новосибирском водитель «Жигулей» утонул вместе с машиной. Фото: ГИБДД Чановский район.

Жуткое ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области. Там вместе с машиной утонул водитель «Жигулей». Информацию предоставили в ГИБДД.

– Днем 28 октября 39-летний мужчина ехал со стороны села Таган в сторону деревни Новояблоновка на «ВАЗ 21074» по трассе Н-2934 «Таган-Новояблоновка». В пути не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет. После чего опрокинулся и затонул в водоеме, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Чановскому району.

Мужчина, водитель «Жигулей», погиб на месте ДТП.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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