Давали не тот препарат: Росздрав выяснил, почему полугодовалая девочка умерла после пластической операции

Малышке сделали операцию по исправлению заячьей губы. Через четыре дня девочка умерла. Фото: предоставлено Еленой

Шестимесячную Ангелину привезли из Барнаула на лечение в Новосибирск в мае этого года. В больнице ей должны были сделать операцию по исправлению заячьей губы. Это известная процедура, и сама операция прошла хорошо, но после начались осложнения, и девочка умерла. Елена, мама Ангелины, пытается найти виновных.

Она уже рассказывала, что роды случились раньше срока. Беременность была сложная. В результате малышка с рождения стояла на учете у кардиолога, невролога, нефролога. Но к моменту операции на губе ее положение было стабильно, и никаких противопоказаний не было.

Ребенка прооперировали, а потом перевели в реанимацию, через четверо суток Ангелина умерла. Мама Елена начала искать виновных, требовала от врачей объяснений. В свидетельстве о смерти указали, что ребенок скончался от отека головного мозга и «вирусной инфекции неуточненной локализации». В заключении патологоанатома написано, что из-за инфекции в кишечнике началось кровотечение, была пневмония и воспаление сердечной мыщцы. Елена не разбирается в медицине настолько хорошо, но ей показалось, что два документа не совсем сходятся. Так от чего же умерла дочь и, главное, кто виноват?

К делу подключились следователи и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Какому-то конкретному врачу обвинений не предъявили.

И вот появился первый документ (мама девочки передала его в редакцию КП-Новосибирск), в котором подробно расписано, как чувствовала себя девочка последние четыре дня своей жизни. Проверку в рамках следствия провел новосибирский Росздрав. Нарушения есть, и они серьезны. К примеру, эксперты предполагают, что у ребенка была неучтенная интраоперационная кровопотеря. Простыми словами, якобы врачи в документах указали не всю потерянную кровь, а точные данные нужны и для дальнейшего лечения и назначения дополнительных анализов.

Также эксперты заметили, что у ребенка после операции начался ацидоз - это смещение кислотно-щелочного баланса. Для малыша - серьезное нарушение, но оно не было скоррегировано.

- В дальнейшем это привело к тяжелым декомпенсированным метаболическим нарушениям и стало одним из пусковых моментов возникновения полиорганной недостаточности, - говорится в экспертизе.

Также специалисты считают, что контроль анализов крови был недостаточный. Вопросы вызывает и назначение препарата для седации. По данным экспертизы, при уже имевшейся картине он мог только ухудшить состояние ребенка.

Церебральная дисфункция и отек головного мозга как раз и стали итогом нарушений в послеоперационном лечении, предполагают эксперты. Но виновных по-прежнему никто не называет. Сейчас готовится вторая экспертиза в Москве, также по запросу следователей. Она будет еще обширнее.

Елена уже морально готовится к новой порции новостей. Она хочет, чтобы виновных нашли.

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