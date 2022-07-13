«Медсестра стояла рядом и плакала вместе со мной»: мама умершей после операции полугодовалой девочки рассказала, что творилось в больнице

У ребенка была врожденная патология. Фото: предоставлено Еленой

В Новосибирске родные полугодовалой девочки обвинили врачей в ее смерти. Девочке должны были зашить заячью губу. Но в итоге ребенок скончался после пластической операции. Мама девочки дала интервью КП-Новосибирск.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕ БЫЛО

22-летняя жительница Алтайского края Елена вместе с супругом мечтали о детях. Полгода назад в семье случилось пополнение. Дочку-первенца назвали Ангелиной.

- Я, когда ее родила и увидела, подумала, какая она красивая, пусть и особенная. Глазки голубые, где-то даже моя копия. А что касается губок, то мы сразу начали искать, как исправить дефект, где делают операции, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочки.

В интернете рекомендовали оперироваться в Новосибирске. Сначала ребенка привезли показать хирургу.

- Дочке было всего 3 месяца, когда мы ее привезли на консультацию. Нам сказали, что за одну операцию все смогут устранить. Врач добавил, что нужно набрать 7 кило для наркоза. И что как будет доче полгода, можно уже оперировать, - вспоминает мама девочки.

В середине мая Елена вместе с дочкой приехали в Новосибирск на операцию. По словам молодой мамы, анализы ребенка были в норме, никаких противопоказаний врачи не видели.

- Помню, как отдала дочку на операцию радостной. Видела ее только боком на руках у анестезиолога, - говорит Елена.

«Я ПЛАКАЛА, ЖДАЛА, ЧТО ЕЕ ПОДНИМУТ КО МНЕ»

Как говорит Елена, она ждала, что дочку после операции отдадут ей. Увидеть девочку она смогла ненадолго, после того, как открылись двери операционной.

- Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала. О моей просьбе увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, ИВЛ. Зачем? Ждите до понедельника, - пересказывает женщина. – Я плакала несколько дней. Ждала Гелю, ждала, что ее поднимут ко мне и все будет хорошо. Мне не хватало моей девочки.

15 мая 2022 года Елена помнит до сих пор. По словам молодой мамы, вечером дежурный врач сказал, что у ее дочери остановилось сердце. Женщина от шока не поверила.

- Я спустилась в отделение реанимации. Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

В заключении патологоанатома сказано, что у младенца произошло заражение.

- Как я поняла – это сепсис. В заключении прописана куча осложнений. Так же написали, что дочке устанавливали венозный катетер, она была подключена к ИВЛ и проводилась сердечно-легочная реанимация, - показывает бумаги мама Ангелины.

Огласке эту историю дали спустя месяц. К делу подключился следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по статье Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Но какому-то конкретному врачу обвинение пока не предъявили.

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