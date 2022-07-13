«Хоронили с ободранным личиком»: в Новосибирске полугодовалая девочка умерла после пластической операции

Малышку уже похоронили. Фото: выложено родственниками в группе «ЧС54. Новосибирск».

Жительница Барнаула обвиняет новосибирских врачей в смерти полугодовалой внучки. Девочку привезли за 200 километров от дома, чтобы исправить врожденный дефект - заячью губу.

- Операция была плановая. Все необходимые анализы были сданы, заключения врачей получены. Никаких противопоказаний не было. 12 мая была проведена 5-часовая операция, после которой ребенок перестал дышать сам, - написала в соцсетях бабушка умершей девочки. – Оперировали ее в детской больнице скорой помощи.

По словам женщины, никто из родных не мог получить достоверную информацию о состоянии ребенка. Маму к ребенку не пустили.

- На выходные все врачи ушли, остались дежурные. Мы добывали информацию, как могли. На все был один ответ: «В понедельник придет лечащий врач и все расскажет». 15 мая после трех дней на ИВЛ, в реанимации умерла наша девочка. Сепсис, — пишет бабушка ребенка. - В результате выяснилось, что очень много осложнений, которых быть не должно при этой операции. Мама просто отдала им ребенка на операцию и больше никогда не увидит ее улыбающейся... Никогда. А потом мы забрали маленькое измученное тельце с ободранным личиком.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- По данным следствия, в ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания. В результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, - рассказала КП-Новосибирск Кристина Оберемченко, старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в региональный Минздрав

- Пока ведутся следственные действия, прокомментировать ситуацию невозможно. Детская больница скорой помощи и министерство здравоохранения Новосибирской области оказывают следствию полное содействие, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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