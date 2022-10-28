«Два раза был на МКС, а спину сломал на Земле»: врачи заменили космонавту позвонок частью ребра

Космонавт повредил позвонок во время прыжка с парашютом. Фото: Никита МАНЬКО

62-летний Герой России, бывший космонавт Михаил Корниенко неудачно прыгнул с парашютом. Потерял управление и сломал позвоночник. Спасали его новосибирские хирурги. Они взяли кусочек ребра и заменили один из позвонков. Теперь экстремала можно хоть обратно в космос запускать. Подробности необычного спасения - в материале КП-Новосибирск.

Врачи удивились быстрой регенерации космонавта Фото: Никита МАНЬКО

РЕШИЛ ВСПОМНИТЬ МОЛОДОСТЬ

Космонавт Михаил Корниенко с детства мечтал покорить небо: его отец был летчиком-испытателем. После школы парень отслужил в ВДВ, работал инженером на Байконуре, позже руководил предприятиями космической отрасли. После длительных подготовок дважды летал на МКС: в 2010 и 2015 годах. Исполнив космические миссии, Корниенко приступил к тренерской работе, в том числе вел известную сибирячку Анну Кикину.

В этом году Герой России прыгнул с парашютом в День ВДВ в 131-й раз. Казалось бы, для него этот прыжок - так, баловство. А в итоге - серьезная травма.

- Поломался я так: прыгал с парашютом на подмосковном аэродроме Алферьево. Мягко говоря, не рассчитал ветерок. Взял круглый купол, а он практически неуправляемый. Решил молодость вспомнить. Перед землей меня начало качать, был порыв ветра, и я в момент стыковки почувствовал: что-то хрустнуло. В итоге компрессионный перелом одного позвонка. Сначала встать не мог, но в итоге домой уехал сам, - рассказал КП-Новосибирск герой-космонавт Михаил Корниенко.

Экстремал все-таки попал в травмпункт - приехал сам, так как было больно сидеть. Врачи успокоили, посмотрели снимки, сказали, перелом нестрашный - само все срастется, надо только подождать около 3 месяцев. Михаил ждал, но боль не проходила.

Космонавт в больнице воодушевил маленьких пациентов Фото: Никита МАНЬКО

ПОЗВОНОК ИЗ РЕБРА

Знакомые посоветовали космонавту ехать в Новосибирск, к врачам НИИТО имени Я. Л. Цивьяна. Здесь, в Новосибирске, нашему собеседнику поставили более точный диагноз: «взрывной перелом» - позвонок не выдержал нагрузки и буквально лопнул, развалившись на кусочки.

Операция удивительная. Врачи взяли кусочек ребра пациента и изготовили из него недостающую часть - сломанный позвонок. Неделю назад провели операцию, она длилась 4,5 часа.

- Я не переживал особо - видел, что работают профессионалы, от медсестры до директора. После операции доктора смотрят на мои анализы - красавец! Здоровье как у космонавта, - шутит Михаил Корниенко. - Я встал с постели раньше срока.

Врачи тоже немного удивились тому, как быстро пациент пришел в норму.

- У Михаила было сложное повреждение позвоночника, мы применили методику комбинированной стабилизации. Сначала провели восстановление высоты, устранение осколков сегмента, затем - забор костного материала с ребра и заменили сегмент, создали условия для костного сращения в правильном положении, - рассказал травматолог-ортопед НИИТО Алексей Ластевский. - Космонавты отличаются от людей, которых мы обычно оперируем, анатомически. Это тренированный человек, с другим потенциалом регенерации. И все-таки любое падение с высоты непредсказуемо, но навыки тренировок, вероятно, снизили степень повреждений. Это был взрывной перелом, но без осложнений.

Герой России обещал вернуться с лекциями в Новосибирск Фото: Никита МАНЬКО

ЗАЛЕТНЫЙ ГОСТЬ ПОДНЯЛ ДУХ МАЛЫШАМ

Визит космонавта в клинику стал настоящим праздником для детского отделения НИИТО. Малыши на лечении жадно слушали космонавта, задавали вопросы про космос, трудности полета, будни на МКС. Герой России Михаил Корниенко поделился с ними: 2 часа в день нужно обязательно заниматься спортом, иначе на Землю вернешься немощным. Рассказал, как тренировал первую космонавтку из Новосибирска Анну Кикину.

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