Пенсионерка чудом спаслась от взрыва дома в Новосибирске, отправившись ходить со скандинавскими палками

Пенсионерка ушла из дома перед взрывом. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Стали известны подробности страшного взрыва в доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля 2023. Напомним, газ в пятиэтажке взорвался в 7.43: погибли, как минимум, 2 человека. Очевидцем случившегося стала жительница Новосибирска Наталья.

- Мы с мужем шли на работу, только завернули за угол – сильнейший хлопок, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Я побежала на помощь: сотрудники соседней больницы при мне начали уводить в клинику тех, кто мог самостоятельно передвигаться. Одна из женщин плакала, кричала: «Спасите мою внучку».

На месте ЧП продолжают работать спасатели. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Наталья видела, как из-под обломков достали тела погибших:

- Они уже выходили из дома, когда на них обрушились обломки, - говорит Наталья.

Оказалась на месте ЧП и пенсионерка, которая чудом спаслась во время взрыва.

- Она рассказала, что пошла заниматься скандинавской ходьбой, а когда вернулась, то уже увидела обрушенный подъезд. Чудом спаслась! Я помогла ей дойти до больницы, где находились другие жильцы дома.

В доме от взрыва пострадали 2 подъезда. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Пожилая женщина рассказала Наталье одну важную деталь случившегося:

- С ее слов, у них только вчера была проверка газа в доме, - говорит Наталья.

Так это или нет, предстоит разобраться следователям: Следственный комитет завел дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Под заавлами могут находиться еще 3 человека. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

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