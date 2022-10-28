«Палатка - топ, командир - топ, все гуд»: музыкальный продюсер из Новосибирска ведет дневник мобилизованного

Жена мобилизованного осталась руководить музыкальным лейблом. Фото: Предоставлены героями публикации

Новосибирец Егор Васильев* всю жизнь увлекался музыкой, после армии основал свой лейбл, занимался выпуском треков местных групп. Две недели назад его жизнь развернулась на 180 градусов.

- Многие знают меня как музыканта. Я 15 лет посвятил танцам и хореографии, играл в КВН, 8 лет работал в театре «Глобус», был ведущим свадеб и праздников, потом основал городской музыкальный лейбл, открыл свою студию звукозаписи. Но не все знают, что еще я успел пройти срочную службу во Внутренних войсках и получил специальность ВУС 100 - «стрелок». Поэтому, конечно, получил повестку. Я принял решение не уклоняться.Написал тогда свой первый пост в соцсетях на эту тему для друзей: «Завтра в 9.00 я убываю на проверочные сборы. Учебка будет до 9 октября. Что будет дальше - думаю, всем очевидно, хоть и неизвестно на 100%. Мои данные: ВУС 100 - «старший стрелок». Годы службы: 2016 - 2017. Род войск: ВВ. Боевого опыта не имею», - рассказал КП-Новосибирск Егор.

Музыкант собрал идеальный рюкзак в дорогу. Фото: Предоставлено героями публикации

С тех пор в соцсетях он ведет своеобразный дневник мобилизованного. Часть постов - про ожидание. Дело в том, что в военкомате парню сказали ждать особого распоряжения. Прошло три недели, и Егор уже не ждал звонка, даже вышел на работу, как вдруг Родина все-таки позвала. Сказали, через три дня следует явиться в учебку при Новосибирском высшем командном училище. Музыкант взял свой «тревожный рюкзак» и отправился в неизвестность.

Рюкзак обошелся в 80 тысяч рублей, однако не все вещи пригодились. Фото: Предоставлено героем публикации

Егора сначала заселили в общую палатку со стрелками, потом перевели к разведчикам. Говорит, парни-сослуживцы попались что надо.

- Тут чисто и круто, - говорит Егор Васильев. - К нам привезли командира роты. Нам очень повезло: мужик мировой. С боевым опытом, специализируется именно на разведке, заселился к нам в палатку, в отличие от остальных офицеров. Завтра будет знакомиться с каждым лично, узнавать каждого. Сказал, что учиться будем плотно: каждый день с понедельника по субботу, выходной только один - воскресенье. Увольнительные тоже будут. Гитару не брал - тут некогда культурной работой заниматься, успеть бы всех обучить боевым навыкам. Короче, палатка - топ, командир - топ, учения будут, все гуд.

* Имя и фамилия изменены.

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