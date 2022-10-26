«Не повторяйте моих ошибок, не берите с собой эти вещи»: мобилизованный показал идеальный «тревожный рюкзак»

Парень был музыкальным продюсером, получил повестку и стал собирать рюкзак. Фото: Предоставлены героем публикации

Мобилизованный житель Новосибирска снял видеоролик о том, как собрать идеальный «тревожный рюкзак». Ролик посмотрели 10 тысяч человек. А сам его автор в итоге признался: не таким уж идеальным оказался набор вещей. По его словам, сразу после получения повестки он пошел на Центральный рынок и приступил к закупке. Продавцы подсказывали, что лучше приобрести.

Собрать рюкзак помогли советы знакомых контрактников. Фото: Предоставлено героем публикации

- Из всего этого шквала информации я выделил самое важное. В результате получился 51 пункт. Три шапки, три вида перчаток, две аптечки, два ремня, наколенники, хоба - туристический стульчик такой, и еще много чего, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Егор.

Молодой человек пошел на рынок и продавцы помогли найти все необходимое. Фото: Предоставлено героем публикации

Обошелся закуп в сумму, близкую к 80 тысячам рублей. Да, недешево, но парень считает, что поступил мудро: расплачивался везде кредиткой в надежде, что участникам спецоперации устроят кредитные каникулы. Видео выложил в соцсеть, оно набрало 10 тысяч просмотров, в комментариях взрослые мужики похвалили блогера за полезные советы. Но все-таки в итоге далеко не все оказалось полезным. Когда парень попал уже в учебную зону при НВВКУ, получил пакет с вещами.

- Не повторяйте моих ошибок, не берите с собой эти вещи: всякие горки и прочие осенние и зимние костюмы. Вам выдадут бушлат и ватники. А все остальное носить не разрешено. Нательное белье тоже дают, но оно казенное, поэтому лучше берите свое. А еще возьмите подшивы - белые воротнички на обратную сторону формы, - перечислил КП-Новосибирск парень.

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