«Вывела детей на улицу, и зарубила его»: в поселке под Новосибирском жена убила мужа-тирана

Под Новосибирском жена зарубила мужа топором. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Не успел Мошковский район оправиться от внезапной смерти нескольких местных жителей от отравления, как его поразило другое ЧП. 24 октября в поселке Станционно-Ояшинский с населением около 5 тысяч жителей 36-летняя женщина зарубила своего мужа топором. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск из Мошковского района.

– Она вывела троих детей на улицу. И зарубила топором супруга. Они приезжие, жили здесь не так давно. Мужик когда пил – избивал её, – рассказал КП-Новосибирск читатель.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области уточнили, что женщину уже задержали. Болотнинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве. За это ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

– Подозреваемая, взяв топор, нанесла лежащему на диване супругу не менее трех ударов по голове. Смерть 52-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия, – прокомментировали следователи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Скоро следователь будет ходатайствовать о заключении подозреваемой в убийстве под стражу.

Местные жители начали собирать деньги на оплату услуг адвоката для девушки. В причинах убийства разберутся следователи.

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