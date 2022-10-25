«Не первый год там покупали»: несколько жителей поселка под Новосибирском умерли, отравившись паленым спиртом

В Новосибирской области несколько жителей поселка умерли от отравления паленым спиртом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района произошло ЧП. В понедельник, 24 октября, несколько местных жителей купили спирт, отравились и умерли за один вечер. Источник КП-Новосибирск из местной больницы сообщил, что от отравления спиртом в поселке умерли как минимум 3 человека. Местный житель рассказал о большем числе погибших.

– Узнали сегодня с утра. Одна наша знакомая умерла, детишки у нее остались, другой с соседней улицы, тоже от спирта. Поселок небольшой, все друг друга знают. Покупали спирт в частном доме, не в магазине. Продавец всю жизнь через забор торгует этой «синькой». Все, кто отравился, уже не первый год там покупали, – рассказал читатель КП-Новосибирск.

О том, что за один вечер погибли несколько местных, говорят на каждом углу. Но официально в органах подтверждают гибель двоих человек, тела которых были найдены утром 25 октября.

– Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту смерти двух мужчин в одной из квартир поселка Станционно-Ояшинский. Один из них хозяин квартиры, личность второго еще не установлена. Пока информации о причинах смерти нет. По результатам проверки будет принято решение, – уточнила КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

В СК опубликовали фото алкоголя, которым отравились двое установленных погибших. Фото: СУ СК РФ по НСО.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточнили, что в полицию поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти.

– На место выезжали участковый и следственно-оперативная группа полиции. Материалы, собранные полицейскими, переданы в Следственный комитет, – сообщили КП-Новосибирск в МВД.

КП-Новосибирск уточняет подробности ЧП и точное число умерших от отравления.

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