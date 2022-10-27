«По нам ударили из американских «хаймарсов»: контрактник рассказал, как спасал раненых товарищей с поля боя с осколком снаряда в руке

Сергей (на фото в центре) считает своих сослуживцев семьей. Фото: предоставлено Сергеем БОРМОТОВЫМ.

25-летний контрактник Сергей Бормотов из новосибирского райцентра Баган оказался в Донбассе в самый первый день спецоперации. 7 месяцев сержант был на передовой, пока не получил ранение. Это был самый тяжелый для бригады Сергея бой: 22 сентября близ села Новая Тарасовка Харьковской области.

- По нам ударили из американских «хаймарсов»: они опасны тем, что из них можно стрелять с дальнего расстояния - около 70 километров. К тому же стреляют бесшумно. Другие снаряды можно услышать и успеть среагировать, пока они летят, а эти - нет, - рассказал КП-Новосибирск Сергей.

Сергей (на фото справа) вместе с сослуживцами оказался в зоне СВО в первый день спецоперации. Фото: предоставлено Сергеем БОРМОТОВЫМ.

Техника загорелась, осколки снарядов разлетелись на несколько метров. В этом бою Сергей потерял пятерых сослуживцев.

- Четверо погибли сразу, раненых мы вытаскивали с поля боя: нужно было на уцелевшей технике увезти их в больницу, - вспоминает Сергей. - Пятый умер у нас на руках, пока мы ехали.

Уже в больнице сам сержант понял, что тоже ранен.

- Боль в левой руке стала невыносимой. Врачи осмотрели меня и сказали, что в руку попал осколок, из-за него треснула кость. Но пока мы спасали ребят, я этого не чувствовал, - признается Сергей. - Так я оказался в госпитале вместе с еще девятью ранеными.

Сергей был награжден медалью. Фото: предоставлено Сергеем БОРМОТОВЫМ.

Сергей говорит, что ему повезло: ранение оказалось нетяжелым и его первым выписали из госпиталя, дали увольнительную на 30 дней. Парень вернулся в родной райцентр. Вернулся с медалью «За отвагу». Получил ее еще на передовой за то, что в другом бою разгромил технику противника.

- С помощью дрона мы обнаружили их установки, нужно было открыть огонь, чтобы наши военные не попали в окружение. Задача была выполнена, - добавляет Сергей. - В моей семье военных нет, но я с детства мечтал именно об этой профессии, так что сейчас отдохну и снова вернусь к своим бойцам, в зоне СВО меня ждут уже 15 ноября.

В семье Сергея военных нет. Фото: предоставлено Сергеем БОРМОТОВЫМ.

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