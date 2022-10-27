Участник спецоперации, которого называют «Родиной», раскрыл секрет своего позывного

Сергей Бормотов скоро снова вернется в зону СВО. Фото: предоставлено Сергеем БОРМОТОВЫМ.

Сергей Бормотов – 25-летний контрактник из села Баган Новосибирской области – вернулся с медалью из зоны СВО после ранения: ему в руку попал осколок во время обстрела их бригады. Как признался сам командир боевой машины, он сначала даже не почувствовал боли – помогал уносить с поля боя раненых сослуживцев. То, что у него в руке трещина, он почувствовал, когда они добрались до больницы.

Недавно Сергей Бормотов вернулся в Новосибирскую область. Местные СМИ окрестили сержанта, получившего медаль «За отвагу», «Родиной», мол, такой у парня позывной. Но командир боевой машины заявил КП-Новосибирск, что журналисты ошиблись.

- Красиво, конечно, звучит, но мой позывной – не «Родина». Настоящий я назвать не могу, так как уже 15 ноября вновь должен вернуться в зону СВО, - объяснил КП-Новосибирск Сергей.

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