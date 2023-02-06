Ночь. Улица. Фонарь. Грабитель. Топ-3 приема по самообороне, которые спасут вашу жизнь

Приемы отрабатывала обычная девушка. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске школьница отбила телефон у грабителя и стала героиней соцсетей. Обсуждающие поделились на два лагеря. Одни нахваливали девушку за смелость, а другие осуждали и качали головой: а если бы у мужчины был нож? Как тогда поступила бы девочка? Что советуют мастера самообороны? Корреспондент КП-Новосибирск поговорила с тренером по тайскому боксу. Он рассказал, как действовать в зависимости от того, как вас схватил грабитель.

НАПАДЕНИЕ СО СПИНЫ

Вы возвращаетесь с работы домой. Ночь. Улица. Фонарь. Грабитель. Неизвестный нападает со спины - хватает обычно за шею. Как выпутаться в такой ситуации?

Скиньте с себя нападающего и бегите. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Первое, что нужно сделать: сместить таз, завести ногу за грабителя, ударить в пах. Рассчитываем на то, что нападающий потеряет равновесие и ориентацию, тогда его можно толкнуть, постараться свалить на землю. Самое главное - сбросить с себя и убежать, - рассказал КП-Новосибирск Иван Ребриков, тренер по тайскому боксу.

ХВАТАЮТ ЗА РУКИ

А что делать, если вас неожиданно схватили за рукав или просто за руки? Иван советует резко крутануть руки вокруг рук нападающего, тем самым освободить их. А после сразу нанести пальцами удары по глазам.

Когда высвободите руки, бейте в пах и давите на глаза. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Можно действовать двумя руками, бить по обоим глазам. После нанести снова удар в пах и убежать, - советует тренер.

ДЕРЖАТ ЗА ГРУДКИ

Еще один распространенный вариант нападения - схватили за грудки.

- В этом случае можно резко ударить недоброжелателя по руке и нанести удар в пах или по глазам, - описывает прием Иван.

Если схватили за грудки, бейте по руке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Однако в любом случае не нужно вступать с человеком в драку. Если есть возможность, то лучше убежать.

- Надо трезво оценивать ситуацию: не стоит вступать в драку, если есть возможность уйти от нападения. У грабителя может быть с собой нож - и тогда никакие удары не спасут. Неизвестно, сработают перечисленные приемы или нет. Это зависит от многих факторов. К примеру, сориентируется ли человек в ситуации, какая у него физическая подготовка, эмоциональное состояние. Лучше всего постараться избежать конфликта или убежать, чтобы минимизировать неприятности, - резюмирует Иван.

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