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6 февраля 2023 15:20

Ночь. Улица. Фонарь. Грабитель. Топ-3 приема по самообороне, которые спасут вашу жизнь

Новосибирский тренер по тайскому боксу показал три ходовых приема по самообороне
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Приемы отрабатывала обычная девушка.

Приемы отрабатывала обычная девушка.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске школьница отбила телефон у грабителя и стала героиней соцсетей. Обсуждающие поделились на два лагеря. Одни нахваливали девушку за смелость, а другие осуждали и качали головой: а если бы у мужчины был нож? Как тогда поступила бы девочка? Что советуют мастера самообороны? Корреспондент КП-Новосибирск поговорила с тренером по тайскому боксу. Он рассказал, как действовать в зависимости от того, как вас схватил грабитель.

НАПАДЕНИЕ СО СПИНЫ

Вы возвращаетесь с работы домой. Ночь. Улица. Фонарь. Грабитель. Неизвестный нападает со спины - хватает обычно за шею. Как выпутаться в такой ситуации?

Скиньте с себя нападающего и бегите.

Скиньте с себя нападающего и бегите.

Фото: Анна ПАШАГИНА

- Первое, что нужно сделать: сместить таз, завести ногу за грабителя, ударить в пах. Рассчитываем на то, что нападающий потеряет равновесие и ориентацию, тогда его можно толкнуть, постараться свалить на землю. Самое главное - сбросить с себя и убежать, - рассказал КП-Новосибирск Иван Ребриков, тренер по тайскому боксу.

ХВАТАЮТ ЗА РУКИ

А что делать, если вас неожиданно схватили за рукав или просто за руки? Иван советует резко крутануть руки вокруг рук нападающего, тем самым освободить их. А после сразу нанести пальцами удары по глазам.

Когда высвободите руки, бейте в пах и давите на глаза.

Когда высвободите руки, бейте в пах и давите на глаза.

Фото: Анна ПАШАГИНА

- Можно действовать двумя руками, бить по обоим глазам. После нанести снова удар в пах и убежать, - советует тренер.

ДЕРЖАТ ЗА ГРУДКИ

Еще один распространенный вариант нападения - схватили за грудки.

- В этом случае можно резко ударить недоброжелателя по руке и нанести удар в пах или по глазам, - описывает прием Иван.

Если схватили за грудки, бейте по руке.

Если схватили за грудки, бейте по руке.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Однако в любом случае не нужно вступать с человеком в драку. Если есть возможность, то лучше убежать.

- Надо трезво оценивать ситуацию: не стоит вступать в драку, если есть возможность уйти от нападения. У грабителя может быть с собой нож - и тогда никакие удары не спасут. Неизвестно, сработают перечисленные приемы или нет. Это зависит от многих факторов. К примеру, сориентируется ли человек в ситуации, какая у него физическая подготовка, эмоциональное состояние. Лучше всего постараться избежать конфликта или убежать, чтобы минимизировать неприятности, - резюмирует Иван.

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